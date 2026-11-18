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Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

Сторони обговорили кроки для посилення української бойової авіації, зокрема для протидії реактивним «Шахедам».

Зеленський також подякував Португалії за рішення виділити 50 млн доларів на програму PURL.

Окремо обговорили переговорний процес. Президент наголосив на важливості повноцінної участі Європи в ньому та повідомив, що представники президента США мають долучитися до зустрічей у Берліні 19 листопада.

Джерело: Володимир Зеленський.

Португалія не планує передавати Україні винищувачі F-16, оскільки ці літаки необхідні для захисту власного повітряного простору та морських територій. Водночас Лісабон готовий розглянути можливість подальшої підготовки українських пілотів і постачання боєприпасів для цих літаків.

Під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленськийзвернувся до союзників із закликом посилити Повітряні сили ЗСУ додатковими літаками.

Україна розраховує отримати перші шведські винищувачі Gripen у січні-лютому 2027 року. Зокрема, ці літаки планують використовувати для знищення російських ударних безпілотників типу «Шахед».

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