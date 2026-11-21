0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський назвав 15 тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, де українська сторона пропонує організувати гуманітарні місії за прикладом Олешків.

Зокрема, на Херсонщині йдеться про дев'ять населених пунктів: Раденськ, Костогризове, Голу Пристань, Стару Збур'ївку, Нову Збур'ївку, Гладківку, Великі Копані, Кардашинку та Велику Кардашинку.

Ще шість населених пунктів розташовані на Запоріжжі. Це Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

Президент вказує, що список передали представникам США. Водночас цей перелік буде оновлюватися та опрацьовуватися. Зокрема, потрібно з’ясувати, скільки в тому чи іншому пункті залишилось людей та в якому вони стані.

Джерело: “Суспільне”.

Нагадаємо, що Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Читай нас у