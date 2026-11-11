Україна хоче отримати багаторічну підтримку для утримання 800-тисячної армії після війни

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Київ наполягає на щонайменше 10 роках фінансової підтримки для українського війська чисельністю 800 тисяч військових після завершення війни. Це питання, за даними AFP, обговорювали під час переговорів в Абу-Дабі.

Україна прагне післявоєнної підтримки своєї 800-тисячної армії щонайменше 10 років. Про це з посиланням на джерело повідомляє AFP.

Питання виникло на тлі переговорів в Абу-Дабі. Головний переговірник від України Рустем Умєров зустрівся з посланцями США та представниками Європи, ЄС та НАТО перед початком тристоронніх переговорів в ОАЕ. У переговорах також бере участь топгенерал США та НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

У спільній заяві європейці, Україна, Сполучені Штати та НАТО підтвердили свою «спільну відданість міцній післявоєнній європейській безпековій архітектурі».

Умєров заявив, що пріоритетами України залишаються забезпечення припинення вогню та гарантій безпеки. «Наш народ чекає на завершення цієї війни», — сказав він.

Міністри закордонних справ України та Франції в Парижі високо оцінили зусилля США щодо досягнення «часткового припинення вогню», що може стати «першим кроком до повного та безумовного припинення вогню».

Україна, пише видання, також наполягає на післявоєнній підтримці своєї армії.

«Високопоставлене українське джерело повідомило AFP, що Україні потрібна щонайменше 10 років фінансової підтримки для підтримки 800-тисячної армії, здатної захиститися від будь-якої майбутньої атаки росії», — ідеться у публікації.

Москва намагається перетворити переговори про завершення війни в Україні на обговорення нової архітектури безпеки Європи. Кремль прагне повернутися до вимог, які висував США та НАТО ще у 2021 році, зокрема щодо скорочення військової присутності Альянсу в Європі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушила питання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

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