Україна хоче отримати Taurus для ударів по російських пускових установках

Україна хоче отримати німецькі крилаті ракети Taurus, щоб знищувати російські пускові установки, з яких окупанти атакують українські міста. Президент Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про військові цілі, а не цивільні об'єкти чи російську енергетику. Також Київ пропонує не лише замовити ці ракети, а й випробовувати їх у реальних бойових умовах.

Отримання такої зброї допомогло б знищувати російські пускові установки. Саме з них російські війська запускають ракети, якими атакують українську територію. Президент пояснив, що Україна розглядає Taurus як один зі способів протидіяти російським балістичним ударам. Він нагадав, що США не змогли надати Україні достатню кількість ракет для антибалістичної оборони. Тому, за словами Зеленського, залишається інший варіант — знищувати установки, з яких Росія запускає балістичні ракети. «Чому ми хочемо замовити «тауруси»? Тому що коли американці не змогли нам давати антибалістичні ракети для ППО, у нас є лише один вихід: знищувати російські пускові установки. Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об’єкти, не інфраструктура, не енергетика», — зазначив глава держави.

Зеленський окремо підкреслив, що Україна не планує використовувати Taurus для ударів по цивільних об'єктах або енергетичній інфраструктурі Росії. За його словами, мета — саме військові цілі, які Росія використовує для атак на Україну. Водночас Київ зацікавлений не лише в отриманні цих ракет. Україна також хоче випробовувати Taurus. Президент вважає, що така співпраця може бути вигідною обом сторонам: Україна отримає додаткові можливості для захисту, а виробник — досвід використання зброї в умовах реальної війни.

Окремо Зеленський відповів на критику тих, хто ставить питання, що Україна дає країнам-партнерам в обмін на їхню військову допомогу. Як приклад він навів німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка, за його словами, стала значно ефективнішою завдяки досвіду застосування в Україні. «Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після «Петріотів», які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона — півтора мільйона. Це зробила ця війна. Також підтягнули всі проблемні питання, тому що тільки в реальній війні ви можете дійсно позбутися слабких місць того чи іншого захисту», — сказав президент.

Він також звернув увагу на економічну вигоду для Німеччини. За словами Зеленського, попит на системи IRIS-T настільки зріс, що черга на їхнє замовлення розписана на 10–20 років. Це означає довгострокові контракти та робочі місця для німецького оборонного виробництва. Президент додав, що за час війни вартість ракет для цієї системи зросла в десятки разів. На його думку, український бойовий досвід допоміг виявити й усунути слабкі місця озброєння, а також підвищив його цінність на міжнародному ринку. Про це Володимир Зеленський заявив, пояснюючи, для чого Україні потрібні ракети Taurus.

Росія, на думку президента Володимира Зеленського, навмисно посилює ескалацію перед можливими переговорами зі США. Він вважає, що таким чином російський президент Володимир Путін хоче спровокувати відповідь України та отримати вигідніші позиції перед майбутньою розмовою з американською стороною.

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