Міністр наголосив, що взимку Росія може продовжити масовані атаки, тому захист українського неба має залишатися головним пріоритетом. Оголошені партнерами внески дадуть змогу посилити протиповітряну оборону, зокрема завдяки закупівлі необхідних ракет через ініціативу PURL.

Окремо Хмара звернув увагу на пропозицію України щодо обміну ракетами для систем Patriot та IRIS-T. Київ пропонує партнерам передати частину ракет зі своїх запасів, а натомість отримати ті, які Україна вже законтрактувала на наступні роки. Це допомогло б не чекати майбутніх поставок, а отримати боєприпаси значно швидше. «Ми пропонуємо такий обмін: партнери передають нам ракети зі своїх запасів, а натомість отримують ті, які ми вже законтрактували на наступні роки. Так ми зможемо отримати ці ракети швидше», — пояснив міністр.

Із такою пропозицією раніше до учасників зустрічі звернувся президент України Володимир Зеленський. Йдеться про ракети для американських систем Patriot і європейських IRIS-T, які потрібні для перехоплення російських повітряних цілей, зокрема балістичних ракет.

Україні потрібні літаки, дрони та наземні роботи

Під час зустрічі партнери також обговорили, яке озброєння та обладнання необхідне Україні для посилення оборони. Серед потреб авіації Хмара назвав додаткові літаки, підготовлених пілотів, озброєння та технічне обслуговування. Не менш важливим напрямом залишається виробництво безпілотників. Україні потрібні FPV-дрони, апарати для ударів на середні й далекі відстані, а також дрони-перехоплювачі, які допомагають боротися з російськими «Шахедами».

Ще один напрям — наземні роботизовані комплекси. Їх планують активніше використовувати для забезпечення українських підрозділів поблизу лінії фронту. Такі машини можуть доставляти військовим необхідні вантажі, зменшуючи потребу в ризикованих поїздках людей на небезпечні ділянки. За словами Хмари, Україна має можливості збільшити власне виробництво безпілотників, однак для цього потрібні додаткові кошти та підтримка міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про інвестиції у спільне виробництво та створення підприємств, які працюватимуть над розробкою й випуском оборонної продукції.

Міністр наголосив, що Росія також активно розвиває власну військову промисловість і вкладає значні ресурси у виробництво озброєння. Тому Україні важливо не лише зберегти нинішні темпи, а й суттєво наростити випуск безпілотників. «Росія адаптується й багато інвестує у свою воєнну машину. Тому наша мета — подвоїти виробництво дронів. Для цього нам потрібна підтримка партнерів. Ідеться про інвестиції у спільне виробництво та створення спільних підприємств», — заявив Хмара.

Україна готується до оборонних потреб 2027 року

Під час засідання «Рамштайну» учасники також обговорили військову підтримку України на 2027 рік. Серед важливих завдань — посилення можливостей протидіяти російським балістичним ракетам. Це питання залишається особливо актуальним через регулярні ракетні атаки Росії по українських містах та інфраструктурі.

Окремо Хмара розповів про ситуацію на фронті. За його словами, останніми місяцями українські Сили оборони звільняють більше територій, ніж російська армія захоплює. Також, як стверджує міністр, втрати російських військ зростають щомісяця. «Україна демонструє стійкість на фронті. Останніми місяцями ми звільняємо більше території, ніж Росія захоплює. І щомісяця російські втрати зростають. Наша мета — щоб Росія втрачала більше людей, ніж набирає до війська», — наголосив він.

Наприкінці пресконференції міністр подякував країнам-партнерам за військову допомогу та оголошені внески. Окремо він відзначив підтримку міністрів оборони Німеччини та Великої Британії Бориса Пісторіуса й Веса Стрітінга, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Хмара підкреслив, що кожне рішення партнерів має практичне значення для української оборони. За його словами, зараз союзники мають спільне розуміння того, наскільки важливою є сильна Україна для безпеки всієї Європи. «Сильна Україна означає сильну Європу. Сьогодні ми маємо спільне розуміння цього й усі можливості перейти до конкретних дій», — підсумував міністр. Отже, серед головних завдань, які Україна порушила під час 37-го «Рамштайну», — швидше отримання ракет для ППО, посилення авіації, розвиток безпілотних систем і збільшення власного виробництва озброєння. Особливу увагу приділили підготовці до зимових атак та плануванню військової допомоги на наступний рік. Про це Євгеній Хмара розповів у Брюсселі під час спільної пресконференції за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».