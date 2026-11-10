Україна хоче випробувати антибалістичну систему FREYJA вже цієї зими — Зеленський

Україна розраховує отримати та випробувати європейську антибалістичну систему FREYJA вже цієї зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Данії. За його словами, Київ також обговорює з партнерами можливість збільшити виробництво цієї системи.

Зеленський пояснив, що Україна хоче не просто отримати FREYJA, а й перевірити, наскільки ефективно вона зможе працювати проти балістичних ракет. Для цього систему планують випробувати в українських умовах. «Ми говоримо не лише про те, щоб отримати FREYJA взимку та перевірити, як працюватиме ця антибалістична система, а й про можливості нарощування виробництва», — зазначив президент.

Таким чином, Україна розглядає одразу два напрямки співпраці з партнерами: випробування нової розробки та збільшення обсягів її виробництва. Якщо домовленості вдасться реалізувати, це може стати ще одним кроком до посилення української протиповітряної оборони.

Україна розширює співпрацю з Данією та Норвегією

Питання розвитку FREYJA Зеленський обговорював під час візиту до Копенгагена. Раніше він повідомив про плани відкрити офіси проєкту в Данії та Норвегії. Це має допомогти розширити співпрацю з європейськими партнерами та залучити їх до роботи над системою. Під час переговорів із данською владою та представниками оборонної промисловості сторони також говорили про розвиток європейської системи протиракетної оборони. Йдеться про спільну роботу над технологіями, які можуть посилити захист від балістичних загроз.

Для України така співпраця має особливе значення через постійну загрозу ракетних ударів з боку Росії. Водночас поки що немає детальної інформації про дату передання FREYJA, місце проведення випробувань і кількість систем, які Україна може отримати. Тож наразі Київ розраховує перейти від домовленостей до практичних випробувань уже цієї зими. Паралельно триватимуть переговори про те, як розширити виробництво FREYJA. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа у Данії.

Перше бойове випробування перехоплювача протибалістичної системи Freyja, що розробляється в межах коаліції з 10 держав, заплановане на середину 2027 року. Про це під час саміту з оборони і космосу у Брюсселі 30 вересня повідомила генеральна директорка оборонної компанії FirePoint Ірина Терех.

Україна працює над розширенням Антибалістичної коаліції для створення ефективної, доступної та придатної до масштабного виробництва системи протидії ворожим ракетам, випробування якої заплановані на поточний рік.

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