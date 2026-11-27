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Попри російські удари по критичній інфраструктурі та наближення надзвичайно складної зими, Україна має захистити свої міста, насамперед Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пояснюючи, чи розглядається евакуація населених пунктів і яких цілей Росія прагне досягти атаками по українських містах.

Журналістка видання запитала президента, чи готова Україна до зими і чи не доведеться евакуювати міста через удари по водоочисних спорудах і каналізації.

"Ми маємо захищати наші міста. Люди мають повне право виїжджати, якщо хочуть. Це їхній вибір. Звісно, вони вільні у своєму рішенні й можуть переїжджати в інші міста. Це прикро, але ми повинні рятувати їхні життя", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що росіяни намагаються змусити українців покинути свої домівки та зруйнувати міста. На його думку, найбільше це стосується міст, розташованих ближче до сходу, однак небезпека загрожує й іншим регіонам.

Президент також нагадав, що діється там, звідки відходили українські військові або звідки люди були змушені виїхати. За його словами, на таких територіях російська армія нищила все.

"Усі будівлі. Просто нищили все. Нічого не залишалося", – розповів Зеленський.

Глава держави пояснив, що росіяни застосовують дедалі більше зброї й не зважають ні на людей, ні на кількість жертв. Це, наголосив він, їхня стратегія.

Важка зима для України

Нинішню зиму глава держави назвав для українців важкою. Як зазначив президент, серед найбільших викликів є проблеми з протиповітряною обороною, зокрема із системами Patriot, а також загроза для мостів через Дніпро.

Він пояснив, що росіяни хочуть відрізати один берег річки від іншого й так фактично розділити людей. Через це, на його думку, критично важливо, щоб лікарні працювали без перебоїв на обох берегах Дніпра.

Водночас Зеленський наголосив, що люди, звісно, можуть виїжджати, однак Київ захищатимуть і далі.

"Ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни", – акцентував глава держави.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.



Зеленський заявив про посилення захисту Києва перед складною зимою.

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