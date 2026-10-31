Україна може отримати 500 ракет Patriot лише після 2030 року

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Україна може отримати 500 нових ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot лише після 2030 року. Попри схвалення продажу у США, такі терміни не допоможуть подолати дефіцит ракет, необхідних українській ППО вже зараз.

За даними журналіста, оголошення про постачання американських ракет Patriot PAC-3 супроводжується важливим уточненням: ідеться про нові перехоплювачі, поставки яких очікуються не раніше 2030 року.

Таким чином, схвалення продажу не означає, що Україна отримає ракети найближчим часом. За оцінкою Алекса Рауфоглу, це майже не вплине на гострий дефіцит перехоплювачів напередодні зими.

Не відбулося прориву й у питанні спільного виробництва перехоплювачів. Київ досі не отримав дозволу на виготовлення ракет Patriot в Україні та не має конкретного графіка запуску такого виробництва.

На запитання про можливість надати Україні відповідну ліцензію Пентагон відповів, що вирішив додатково розглянути це питання.

Отже, перспективи налагодження вітчизняного виробництва ракет Patriot залишаються невизначеними.

На думку Алекса Рауфоглу, оголошення про довгострокові закупівлі може відвернути увагу від значно нагальнішої проблеми — постачання Україні перехоплювачів, які вже є в наявності.

Попри перспективу отримати 500 нових ракет після 2030 року, українська протиповітряна оборона потребує поповнення запасів значно раніше. Саме тому довгострокові контракти не розв’язують питання забезпечення ППО перехоплювачами в найближчій перспективі.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

Нагадаємо, у США Державний департамент схвалив продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot на суму 2,1 млрд доларів. Закупівлю здійснять через американську програму за внески Канади, Німеччини та Норвегії.

США продовжують без затримок постачати Україні ракети для систем ППО Patriot та озброєння в межах ініціативи PURL, яке фінансують європейські союзники.

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