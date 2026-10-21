Україна може отримати €17 млрд від ЄС до кінця року за умови реформ

Україна має отримати 17 мільярдів євро бюджетної підтримки від Євросоюзу до кінця 2026 року, однак ці кошти залежатимуть від виконання необхідних реформ. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі. Він також запевнив, що ЄС братиме участь у фінансуванні потреб України у 2027 році та закликав міжнародних партнерів збільшити допомогу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта виступив у Європарламенті у Страсбурзі, де підбив підсумки нещодавнього засідання Європейської ради. Під час промови він підтвердив готовність Євросоюзу й надалі підтримувати Україну фінансово та допомагати їй протистояти російській агресії.

За словами Кошти, цього року Україна вже отримала 16 мільярдів євро в межах оборонної складової позики. Ще 17 мільярдів євро ЄС планує надати як бюджетну підтримку. Ці гроші мають допомогти Україні покривати державні витрати, однак їхнє надання пов’язане з виконанням необхідних реформ. «Наша рішучість підтримувати Україну та її народ — сильніша, ніж будь-коли», — заявив Кошта.

Він не уточнив у наведеній промові повного переліку реформ, від яких залежатиме виплата коштів. Тому йдеться про загальну умову фінансової підтримки, а не про підтвердження того, що Україна вже виконала всі необхідні вимоги для отримання грошей.

ЄС обіцяє допомагати Україні й у 2027 році

Кошта також заявив, що Євросоюз братиме активну участь у фінансуванні потреб України наступного року. За його словами, європейські інституції та держави-члени мають і надалі забезпечувати українську сторону необхідною підтримкою.

Президент Європейської ради зазначив, що на Європу та її держави-члени наразі припадає близько 80% зовнішньої допомоги Україні. Водночас він закликав інші країни та міжнародних партнерів активніше долучатися до фінансування. «Міжнародні партнери також мають активізувати та посилити свої зусилля», — наголосив Кошта.

Потреба в зовнішній допомозі залишається важливою для України, яка продовжує протистояти російському вторгненню. Фінансова підтримка партнерів дає змогу покривати державні витрати та спрямовувати власні ресурси на пріоритетні потреби країни. Водночас заява Кошти про готовність ЄС фінансувати Україну у 2027 році не означає, що всі майбутні виплати вже остаточно погоджені. Їхні обсяги та механізми залежатимуть від подальших рішень європейських інституцій і держав-членів.

Кошта закликав посилити тиск на Росію

Окрему частину виступу Кошта присвятив російській агресії та безпеці Європи. Він заявив, що прагнення до миру має супроводжуватися тиском на Москву, оскільки дії Росії, за його оцінкою, свідчать про подальшу ескалацію. «Будь-які щирі зусилля, спрямовані на досягнення миру, є важливими. Проте дії Росії навпаки свідчать про неприйнятну ескалацію», — сказав президент Європейської ради.

Він також згадав про гібридні операції Росії, диверсії та випадки порушення європейського повітряного простору й територіальних вод. На думку Кошти, ці загрози показують, наскільки тісно пов’язані безпека України та безпека інших європейських держав. «Безпека України — це безпека Європи. Вони нерозривно пов’язані», — наголосив він.

У цьому контексті Євросоюз продовжуватиме реалізацію власної оборонної стратегії. Вона передбачає зміцнення здатності європейських країн захищати своїх громадян і критичну інфраструктуру від зовнішніх загроз.

ЄС підтримує вступ України до Союзу

Кошта також підтвердив, що Європейська рада прагне підтримати Україну на шляху до членства в Євросоюзі. Він наголосив, що метою ЄС залишається досягнення справедливого й тривалого миру, який поважатиме суверенітет і безпеку України. «Наша мета залишається незмінною — справедливий і тривалий мир на умовах, що поважають суверенітет і безпеку України», — заявив Кошта.

Отже, у виступі президента Європейської ради прозвучали три ключові сигнали для України: фінансова підтримка, продовження допомоги у 2027 році та готовність ЄС посилювати власну оборону й тиск на Росію. Водночас частина фінансування залежить від виконання реформ, а майбутні виплати потребуватимуть подальших рішень європейських інституцій. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі, де він підбив підсумки нещодавнього засідання Європейської ради.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу можуть тривати 15–20 років.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини, яка враховує євроінтеграційний курс України. Документ має допомогти виконати зобов’язання держави в межах переговорів про вступ до Євросоюзу.

Читай нас у