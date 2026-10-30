Україна може отримати на €265 млн менше від ЄС через невиконані умови

30 жовтня стало відомо, що Європейський Союз пропонує виділити Україні на 264,6 млн євро менше, ніж просив Київ. Причина — Україна виконала не всі умови для отримання дев’ятого траншу за програмою Ukraine Facility. Водночас Єврокомісія врахувала часткове виконання однієї з вимог і додатковий крок у сфері ядерної безпеки, що допомогло зменшити суму недоотриманих коштів.

Європейський Союз пропонує схвалити для України виплату в розмірі 8,04 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Однак ця сума на 264,6 млн євро менша, ніж запитував Київ.

За даними видання, після врахування коштів, які Україна вже отримала авансом, фактична сума виплати становитиме близько 7,8 млрд євро. Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС. Його очікують до кінця листопада.

Які умови Україна виконала

Для отримання дев’ятого траншу Європейська комісія перевірила виконання 18 кроків, передбачених домовленостями з Україною. З них задовільними визнали 16. Серед виконаних вимог — модернізація ІТ-системи для виконання судових рішень, затвердження Стратегії захисту прав людини та програми протидії торгівлі людьми. Також Україна ухвалила стратегію скорочення державної власності в банківському секторі й Стратегію зайнятості населення.

Окремі зобов’язання стосувалися підтримки людей, які потребують додаткового захисту. Зокрема, йдеться про інвестиції в освіту, охорону здоров’я та житло для ветеранів з інвалідністю, сімей загиблих ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Крім того, серед виконаних кроків — підготовка незалежної оцінки роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розвиток електронної ідентифікації та заходи з моніторингу вод.

Які дві вимоги залишилися невиконаними

Водночас Єврокомісія не зарахувала як повністю виконані дві вимоги. Перша стосується наглядових рад державних підприємств. Друга — ухвалення дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. У випадку з наглядовими радами Україна мала призначити органи управління державних підприємств, у яких більшість членів є незалежними. Однак відповідні призначення відбулися лише в 10 підприємствах із 15, передбачених вимогою.

Тому Єврокомісія врахувала цей крок як частково виконаний. Це дало змогу зменшити суму, яку Україна могла недоотримати через невиконання умов. Друга проблема — відсутність затвердженої дорожньої карти, яка передбачає поступове відкриття ринків газу та електроенергії для більш вільної конкуренції. Цей документ має визначити, як саме Україна рухатиметься до лібералізації енергетичних ринків.

Як Україні вдалося зменшити втрати

На остаточний розрахунок вплинули й додаткові обставини. Зокрема, Україна подала запит на проведення місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має оцінити регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Цей крок передбачений серед умов для майбутнього, десятого траншу. Однак його врахували під час оцінювання прогресу України, що також вплинуло на розрахунок виплати.

За інформацією «Європейської правди», завдяки частковому виконанню вимоги щодо наглядових рад і поданню запиту на місію МАГАТЕ Єврокомісія запропонувала виплатити Україні на 529,4 млн євро більше, ніж могла б за іншого розрахунку. У результаті різниця між сумою, яку запитувала Україна, та виплатою, запропонованою Єврокомісією, становить 264,6 млн євро. Без урахування цих двох чинників розрив міг сягнути майже 800 млн євро.

Тепер запропоновану суму має затвердити Рада ЄС. Рішення очікують до кінця листопада. До цього часу йдеться саме про пропозицію Єврокомісії, а не про остаточно схвалену виплату.

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