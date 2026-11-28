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28 листопада Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо ситуації на фронті, першочергових потреб українських захисників та взаємодії із союзниками.

Окремо обговорили постачання засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого обладнання, а також домовленості з європейськими виробниками в межах антибалістичної програми FREYJA.

Зеленський заявив, що робота над програмою триває за чітким планом, а Україна наближається до створення ефективної антибалістичної системи.

Також президент анонсував продовження програми закупівлі пікапів для військових у 2027 році та повідомив про майбутні кадрові призначення у військовій сфері, які проведуть спільно з міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ.

Джерело: Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші прототипи української антибалістичної системи FREYJA мають з’явитися вже цієї зими. У цей же період планують провести їхні перші випробування.

Україна обговорила з Канадою долучення до антибалістичного проєкту FREYJA, мета якого – створити працездатний прототип системи вже у другому кварталі 2027 року. Канадська сторона підтвердила готовність підтримувати цю ініціативу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що учасниками програми FREYJA вже стали 11 держав. За його словами, Європі необхідно розвивати власне виробництво протибалістичних ракет і створити незалежну систему протиракетної оборони, адже таких виробничих спроможностей у світі мають небагато країн.

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