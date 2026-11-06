Україна не отримала від США пояснень щодо використання $400 млн військової допомоги

Україна досі не має інформації від Сполучених Штатів про те, як використають 400 млн доларів військової допомоги, передбачених у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Київ не знає, які контракти вже укладені або плануються та на які саме потреби спрямують ці кошти.

За словами дипломата, українська сторона повторно зверталася по роз’яснення до Міністерства оборони США та представників НАТО в німецькому Вісбадені. Однак відповіді на свої запити Київ так і не отримав.

«У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО – зокрема, від NSATU у Вісбадені – щодо того, де знаходяться кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані й на що саме ці кошти будуть спрямовані», – зазначив Сєнік.

Дипломат наголосив, що 400 млн доларів могли б допомогти забезпечити низку критично важливих потреб Збройних сил України.

Зокрема, йдеться про закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації винищувачів F-16.

«Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти», – додав він.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, Іспанія виділить Україні 437 млн євро на військову підтримку. Про новий пакет допомоги повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

До цього Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

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