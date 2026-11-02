Україна не розкриватиме кількість евакуйованих з Олешків — Лубінець

0:00 / 0:00

Українська влада не оприлюднюватиме офіційні дані про кількість людей, які в межах домовленостей із Росією виїхали з Олешків на підконтрольну Україні територію або до РФ. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції.

За словами омбудсмана, рішення не розголошувати статистику пов'язане з необхідністю зберегти можливість застосування напрацьованого механізму порятунку людей в інших населених пунктах, де склалася гуманітарна катастрофа.

«Те, що ми зробили в Олешках, на мій погляд, - це потенційний механізм, який ми можемо застосовувати щодо інших населених пунктів, де зараз наші громадяни проживають у подібних умовах. Тобто у нас гуманітарна катастрофа не тільки в Олешках була», - наголосив Лубінець.

Він повідомив, що наразі є кілька населених пунктів на території Херсонської області, а також в інших регіонах України, де тривають активні бойові дії та фактично проходить лінія фронту.

На думку омбудсмана, напрацьований механізм може відкрити нові можливості для порятунку людей у таких умовах.

Лубінець також закликав не перетворювати ситуацію на змагання щодо того, скільки людей виїхало в тому чи іншому напрямку.

«Для нас був дуже важливим постійний контроль за виконанням домовленостей. Тому офіційні цифри ні я, ні російська сторона не буде називати. Я дуже не хочу, щоб це перетворилося на питання, хто до кого більше виїхав. Автоматично це не сприяє об'єктивності. Ви бачили окремі інформаційні повідомлення неукраїнських журналістів і можете зробити власні висновки без оприлюднення офіційних цифр», - зазначив він.

Окремо уповноважений розповів про людей різного віку, яких вдалося повернути в Україну. Найстаршому чоловікові - 94 роки, наймолодше серед евакуйованих - немовля, яке повернулося разом із батьками.

За словами Лубінця, організація безпечного та комфортного пересування для таких категорій громадян потребувала додаткового опрацювання, адже логістичний маршрут був складним.

Він додав, що робота з евакуйованими не завершується після їхнього повернення. Омбудсман щодня отримує інформацію про їхній стан, самопочуття та потреби, зокрема проводить моніторинг уранці та ввечері.

«Наскільки я знаю, всі задоволені тим, що вони в Україні», - підсумував Лубінець.

Водночас уповноважений додав, що разом із господарями вдалося евакуювати 105 домашніх улюбленців, зокрема чотирьох папуг, передає кореспондент Укрінформу.

В Україні планують створити Центр повернення цивільних із тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в Олешках залишаються люди, які прагнуть евакуюватися.

Тим часом Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Читай нас у