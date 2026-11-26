Україна об’єднує платформи ШІ для розпізнавання повітряних цілей під час бою
Україна об’єднає платформи Brave1 Dataroom та Avengers Labs, щоб посилити розробку моделей штучного інтелекту для потреб Сил оборони.
Основний напрям — вдосконалення технологій автоматичного виявлення та розпізнавання повітряних цілей, зокрема російських дронів типу «Шахед».
Об’єднання дозволить розробникам працювати з більшим масивом даних і технологічних інструментів для навчання та тестування ШІ-моделей. Особливу увагу приділяють комп’ютерному зору, яке дає змогу системам автоматично виявляти та розпізнавати об’єкти в повітрі.
Brave1 Dataroom уже об’єднує понад 130 компаній, які створили більше ніж 1000 моделей для перехоплення повітряних цілей. Платформа забезпечує захищене середовище для роботи з даними та розвитку технологій штучного інтелекту.
Avengers Labs, створена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій, уже накопичила понад 5 млн анотованих кадрів — зображень із позначеними об’єктами, які використовуються для навчання ШІ. Платформа працює на основі реальних даних із поля бою та пов’язана з цифровою екосистемою DELTA.
До розвитку Avengers Labs також залучають міжнародних партнерів. Україна вже розпочала співпрацю з Великою Британією та Данією, надавши їм можливість тренувати й тестувати власні ШІ-моделі на українських бойових даних у захищеному середовищі без можливості вивантаження цих даних.
Джерело: Міністерство оборони України.
Сотні українських оборонних компаній уже застосовують штучний інтелект у виробництві зброї та розробці військових технологій.
За результатами опитування МОЗ, ШІ застосовують 80,5% медичних працівників. У дослідженні взяли участь понад 7 тисяч медиків, 300 пацієнтів і 39 представників бізнесу та профільних організацій.
У ЄС запрацювали нові правила маркування згенерованого штучним інтелектом.