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Україна об’єднає платформи Brave1 Dataroom та Avengers Labs, щоб посилити розробку моделей штучного інтелекту для потреб Сил оборони.

Основний напрям — вдосконалення технологій автоматичного виявлення та розпізнавання повітряних цілей, зокрема російських дронів типу «Шахед».

Об’єднання дозволить розробникам працювати з більшим масивом даних і технологічних інструментів для навчання та тестування ШІ-моделей. Особливу увагу приділяють комп’ютерному зору, яке дає змогу системам автоматично виявляти та розпізнавати об’єкти в повітрі.

Brave1 Dataroom уже об’єднує понад 130 компаній, які створили більше ніж 1000 моделей для перехоплення повітряних цілей. Платформа забезпечує захищене середовище для роботи з даними та розвитку технологій штучного інтелекту.

Avengers Labs, створена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій, уже накопичила понад 5 млн анотованих кадрів — зображень із позначеними об’єктами, які використовуються для навчання ШІ. Платформа працює на основі реальних даних із поля бою та пов’язана з цифровою екосистемою DELTA.

До розвитку Avengers Labs також залучають міжнародних партнерів. Україна вже розпочала співпрацю з Великою Британією та Данією, надавши їм можливість тренувати й тестувати власні ШІ-моделі на українських бойових даних у захищеному середовищі без можливості вивантаження цих даних.

Джерело: Міністерство оборони України.

Сотні українських оборонних компаній уже застосовують штучний інтелект у виробництві зброї та розробці військових технологій.

За результатами опитування МОЗ, ШІ застосовують 80,5% медичних працівників. У дослідженні взяли участь понад 7 тисяч медиків, 300 пацієнтів і 39 представників бізнесу та профільних організацій.

У ЄС запрацювали нові правила маркування згенерованого штучним інтелектом.

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