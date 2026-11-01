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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримала офіційного запрошення на майбутній саміт Групи двадцяти (G20), хоча через дипломатичні канали надходили відповідні попередні сигнали.

За словами Зеленського, перемовники сигналізували про можливу ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запрошення української сторони на саміт для обговорення шляхів завершення війни.

Президент України наголосив, що Київ позитивно сприйме таке рішення та підтримає офіційне запрошення, якщо воно буде надане.

Джерело: Інтерв'ю Володимира Зеленського CNN Türk.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США запрошують Росію на зустрічі G20.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 у США не показав жодної готовності до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

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