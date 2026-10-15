Україна очікує нові пакети допомоги від щонайменше п'яти країн

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час подій у межах безпекового форуму Warsaw Security Forum 2026 повідомив про наявність офіційних підтверджень щодо підготовки нових пакетів підтримки для нашої держави.

За словами керівника української дипломатії, міністерство вже має чітке розуміння відносно того, які саме держави нададуть допомогу, а наразі триває процес уточнення обсягів та номенклатури.

Міністр підкреслив, що європейські партнери демонструють усе глибше розуміння масштабів загроз від російської агресії та усвідомлюють спільну відповідальність за безпеку континенту. Окрім військової підтримки, обговорення з міжнародними колегами охоплюють питання покриття бюджетного дефіциту, забезпечення макрофінансової стабільності, а також постачання необхідного обладнання для енергетичного сектору в умовах постійних ворожих атак.

Українська сторона продовжує активно працювати над розширенням оборонної співпраці, залученням додаткових ресурсів для посилення протиповітряної оборони та реалізацією спільних проєктів із виробництва озброєння. Партнери дедалі чіткіше бачать стратегічну цінність українського досвіду та армії для європейської безпеки.

Окрім прямих пакетів допомоги, ключовими темами переговорів у Люксембурзі та Варшаві стали подальші кроки у сфері санкційної політики. Українська делегація наголошує на необхідності усунення лазівок для обходу обмежень, повної заборони морських послуг для суден тіньового флоту, а також блокування транзиту російської агропродукції.

Окрему увагу приділено питанню справедливого використання заморожених активів Російської Федерації. Міністр зазначив, що ініціативи низки європейських країн щодо переведення цієї дискусії в практичну площину набирають обертів, оскільки навантаження на європейських платників податків має бути мінімізоване шляхом спрямування російських коштів на відбудову та підтримку України.

Джерело: Укрінформ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

Велика Британія передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow, щоб допомогти їй протидіяти російським військовим операціям, спрямованим проти цивільної інфраструктури. За даними Bloomberg, постачання має посилити можливості України завдавати ударів по військових цілях РФ до початку зими.

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