Україна очікує перші винищувачі Gripen у січні-лютому 2027 року, — Зеленський

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Україна розраховує отримати перші шведські винищувачі Gripen у січні-лютому 2027 року. Зокрема, ці літаки планують використовувати для знищення російських ударних безпілотників типу «Шахед».

За словами глави держави, Україна також потребує додаткових американських винищувачів F-16, оскільки значна частина наявних літаків перебуває на ремонті.

«Але вони хороші, швидкі, вони здатні знищувати реактивні шахеди. Ми використовуємо їх, і ми вдячні країнам, які нам їх надали: Данії, Норвегії. У розмовах зі Швецією ми піднімаємо питання Gripen», — зазначив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що перші шведські винищувачі можуть прибути в Україну в січні або лютому, найімовірніше — у лютому.

«Ми піднімаємо питання, що потребуємо їх якомога скоріше. Але робота триває. Подивимося, як Gripen працюватимуть проти шахедів. Ми розраховуємо на них», — додав він.

Таким чином, Україна очікує на посилення авіаційного компонента протиповітряної оборони та розраховує залучати Gripen, зокрема, для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками медіа.

24 серпня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що шведські винищувачі Gripen готуються захищати українське небо. Україна та Швеція обговорили графік реалізації домовленостей щодо літаків і подальшу оборонну співпрацю.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові льотчики невдовзі опанують шведські винищувачі Gripen E. Підготовка пілотів у Швеції наразі просувається значно швидшими темпами, ніж очікувалося.

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