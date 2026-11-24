Україна розраховує отримати ракети для винищувачів F-16 і систем протиповітряної оборони NASAMS у межах програми PURL. Про це президент Володимир Зеленський заявив 24 листопада під час пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Береговому на Закарпатті. Водночас Україна досі не отримала дозволів на виробництво ракет PAC-2 і PAC-3, а окремий пакет із 48 антибалістичними ракетами ще чекає на підпис міністра оборони США.

Зеленський подякував партнерам за пакет допомоги, до якого увійшли ракети для українських F-16 та систем NASAMS. За його словами, обидва види озброєння Україна використовує для захисту неба під час масованих російських атак.

Президент пояснив, що винищувачі F-16 допомагають збивати російські ракети та ударні безпілотники. Для цього літакам потрібні відповідні боєприпаси. Системи NASAMS також є важливою частиною української протиповітряної оборони. «Перше — я хочу подякувати за те, що там є пакет ракет для F-16, а також для систем протиповітряної оборони NASAMS. F-16 і NASAMS працюють у нас як ППО — ви прекрасно це розумієте. Авіація сьогодні служить для збиття під час масових ударів ракетних і дронових. Там дуже серйозний пакет ракет, і воно підписано. І ми це, дай Боже, отримаємо», — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна досі не має ліцензій на виробництво ракет PAC-2 і PAC-3. За його словами, Київ уже отримав підтвердження підтримки від президента США Дональда Трампа та позитивну реакцію від компаній-виробників. Однак самі дозволи поки не надали.

Зеленський назвав це питання важливим викликом для української оборонної промисловості. Україна хоче, щоб виробництво таких ракет розпочалося не лише на її території, а й у Німеччині. Проте, за словами президента, німецька сторона також поки не почала їх виготовляти. «Це важливе питання і серйозний виклик, тому що ми хочемо, щоб Німеччина вже почала виробляти, а вона також поки що не виробляє. Хоча вона отримала багато підтверджень і хочеться пришвидшити цей процес», — зазначив глава держави.

США ще не погодили окремий пакет ракет

Ще одне питання, яке порушив Зеленський, стосується постачання Україні 48 антибалістичних ракет. За його словами, відповідний пакет зараз перебуває у США, але міністр оборони Піт Гегсет досі його не підписав.

Україна розраховує отримати ці ракети, які потрібні для перехоплення російських балістичних ударів. Президент не уточнив, про які саме ракети йдеться та коли американська сторона може ухвалити рішення. Водночас Зеленський дав зрозуміти, що Україна готова прийняти й більшу кількість боєприпасів, якщо партнери зможуть її надати. «Якщо там хочуть 60 передати — ми тільки за», — сказав президент.

Що таке програма PURL

PURL — це механізм, за яким країни НАТО та партнери фінансують закупівлю американського озброєння для України. До переліку входять найважливіші для української армії види зброї та боєприпасів, зокрема засоби протиповітряної оборони. Потреби визначає Україна, після чого партнери погоджують фінансування конкретних пакетів. Такий механізм дає змогу отримувати американське озброєння коштом внесків інших держав.

Для України постачання ракет до F-16 і NASAMS, а також антибалістичних перехоплювачів має особливе значення на тлі постійних російських атак. Водночас заяви Зеленського свідчать, що частина домовленостей уже оформлена, але інші питання — зокрема ліцензії на виробництво та підписання окремого ракетного пакета — залишаються невирішеними.

Постачання американської зброї та боєприпасів Україні через механізм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) триває. Про це повідомляють на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який закликав Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, а також інформації про можливе призупинення роботи PURL для тиску на Україну.

Постачання американського озброєння Україні в межах механізму PURL продовжуються без перебоїв. Зокрема, йдеться про критично важливе обладнання та засоби протиповітряної оборони.

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