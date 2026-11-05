Україна отримає майже €1 млрд від ЄС на зимову підтримку енергетичного сектору

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Європейський Союз передбачив майже 1 мільярд євро у межах зимового пакета підтримки енергетики України. Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що загальний обсяг фінансових ресурсів, спрямованих Євросоюзом в український енергосектор від початку повномасштабного вторгнення, сягнув близько 4 млрд євро.

За словами дипломатки, новий зимовий пакет охоплює підтримку ліквідності ключових підприємств, зокрема «Укренерго», сприяння закупівлі газу, розвиток відновлюваної енергетики, ремонт пошкодженої інфраструктури та посилення пасивного захисту об'єктів.

Гуманітарний напрям допомоги передбачає фінансування вразливих домогосподарств поблизу лінії фронту, а також передачу понад 11 тисяч генераторів та додаткового обладнання.

Джерело: Матернова в інтерв’ю Укрінформу.

Європейський Союз виділив Україні ще €1,24 млрд на оборонні потреби. Кошти спрямують, зокрема, на дрони, перехоплювачі, боєприпаси для безпілотників і ракети українського виробництва. Загальний обсяг оборонного фінансування України за цією програмою вже наблизився до €13 млрд.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення Києву додаткових 2 мільярдів гривень для підготовки до опалювального сезону. Кошти спрямують на захист енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного теплопостачання взимку.

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