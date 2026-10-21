Україна отримає нові засоби захисту від шахедів за півтора-два місяці – Зеленський

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Україна реалізує три спеціалізовані оборонні проєкти, перший з яких дасть практичні результати для захисту українських міст від безпілотників типу «Шахед» уже за півтора-два місяці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками міжнародних зустрічей у Норвегії.

Глава держави відзначив послідовну підтримку Норвегії у зміцненні другого проєкту — антибалістичної системи FREYJA. Третя ініціатива стосується розвитку засобів протиповітряної оборони та супутникового зв'язку, деталі якої будуть оголошені згодом.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Україна втратила доступ до Starlink для збиття реактивних Шахедів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили питання, важливі для захисту життя українців, зокрема постачання перехоплювачів балістичних ракет, раннє попередження про російські балістичні атаки та ситуацію навколо Starlink і Starshield.

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