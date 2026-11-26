У четвер, 26 листопада 2026 року, до державного бюджету України надійшло 450 млн доларів від Світового банку за підтримки уряду Японії. Гроші передбачені для двох напрямів: розвитку малого й середнього бізнесу та підготовки проєктів відновлення країни. Фінансування надали після того, як Україна виконала визначені умови й підтвердила результати перед Світовим банком.

Фінансування надійшло за двома програмами — RISE та SURGE. Кожна з них передбачає 225 млн доларів, але кошти спрямують на різні потреби. Про надходження грошей повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, обидві програми працюють за принципом фінансування за результатами. Тобто Україна отримує кошти не просто після підписання угод, а після виконання конкретних показників, які перевіряє Світовий банк.

Загалом із 450 млн доларів 415 млн — це позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії. Ще 35 млн доларів надійшли як кредит Міжнародної асоціації розвитку. Обидві установи входять до Групи Світового банку.

225 млн доларів спрямують на підтримку бізнесу

Перша частина фінансування — 225 млн доларів — надійшла за програмою RISE. Її мета — допомогти українським підприємцям, покращити умови для роботи компаній і розширити можливості виходу українських товарів та послуг на міжнародні ринки. Із цієї суми 190 млн доларів — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Японії. Ще 35 млн доларів надала Міжнародна асоціація розвитку.

Щоб отримати ці гроші, Україна мала підтвердити, що виконала кілька важливих умов. Світовий банк перевірив результати й підтвердив досягнення встановлених показників. Зокрема, 20 тисяч підприємців і компаній отримали фінансування або послуги в межах оновлених державних програм підтримки бізнесу. Йдеться про інструменти, які мають допомогти підприємствам розвиватися, модернізувати виробництво та продовжувати роботу в умовах війни.

Ще один показник стосується цифрових послуг для підприємців. Через електронну систему «єДозвіл» подали 100 тисяч заяв. Ця платформа допомагає бізнесу оформлювати дозвільні документи онлайн, без зайвих походів до установ і паперової тяганини.

Також представники 500 компаній пройшли навчальні програми щодо стандартів продукції, які відповідають вимогам Європейського Союзу. Це важливо для українських виробників, які хочуть продавати товари на європейському ринку. Щоб вийти на нього, підприємствам потрібно дотримуватися визначених правил щодо якості, безпеки та виробництва продукції.

За словами Сергія Корецького, програма RISE має посилити державну підтримку малого й середнього бізнесу та відкрити для українських підприємств більше можливостей на зовнішніх ринках.

Ще 225 млн доларів — на відбудову України

Друга частина фінансування — також 225 млн доларів — надійшла за програмою SURGE. На відміну від RISE, вона зосереджена не на підтримці окремих підприємств, а на тому, як держава планує та фінансує відновлення країни. Кошти надали у формі позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії.

Головне завдання SURGE — допомогти Україні створити зрозумілу систему управління коштами, які спрямовують на відбудову. Йдеться про те, щоб державні та місцеві органи влади могли краще визначати пріоритети, готувати проєкти й контролювати використання грошей.

Прем’єр-міністр пояснив, що програма передбачає покращення управління публічними інвестиціями та посилення спроможності органів влади на всіх рівнях. «Це про краще управління публічними інвестиціями, зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення», — зазначив Сергій Корецький.

Окремий напрям програми — кліматично орієнтоване відновлення. Це означає, що під час відбудови мають враховувати не лише швидкість і вартість робіт, а й довгострокову стійкість інфраструктури, енергоефективність та вплив на довкілля. Наприклад, під час відновлення громад важливо заздалегідь оцінювати, наскільки ефективно будуть використовуватися ресурси, чи відповідатимуть нові об’єкти сучасним вимогам і чи зможуть вони витримувати майбутні виклики. Такий підхід має допомогти уникнути ситуацій, коли пошкоджену інфраструктуру відновлюють без урахування її подальшої надійності.

Програма SURGE діє в Україні з листопада 2024 року. Вона передбачає зміни в управлінні державними фінансами та допомагає органам влади готувати й реалізовувати проєкти відновлення.

Як працює фінансування за результатами

Обидві програми використовують механізм Program-for-Results — фінансування, прив’язане до конкретних результатів. Його суть у тому, що гроші виділяють після виконання погоджених показників, а не лише на підставі планів чи обіцянок. Для України це означає, що Світовий банк перевіряє, чи виконані умови програм. У випадку RISE серед таких умов — підтримка підприємців, робота системи «єДозвіл» і навчання компаній щодо стандартів продукції. Для SURGE важливі зміни в управлінні державними фінансами та підготовці проєктів відбудови.

У Міністерстві фінансів зазначили, що кошти за обома програмами вже надійшли до загального фонду державного бюджету. Очікується, що реалізація RISE допоможе розвивати підприємництво та посилити конкурентоспроможність українських компаній, а SURGE — зробити використання коштів на відновлення більш ефективним. Таким чином, отримані 450 млн доларів мають підтримати одразу два важливі напрями: роботу українського бізнесу та підготовку країни до масштабної відбудови. Фінансування стало можливим завдяки співпраці зі Світовим банком і гарантіям уряду Японії. Про це повідомив у Телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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