Україна отримала найкращий шанс за майже чотири роки змінити перебіг війни — ISW

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Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що нині Україна має найкращі з грудня 2022 року можливості перехопити стратегічну ініціативу у війні проти Росії. Водночас аналітики застерігають, що США та європейські країни ризикують упустити цю нагоду.

“Наразі Україна має найкращий шанс перехопити стратегічну ініціативу у війні проти Росії (порівняно з періодом після грудня 2022 року), але водночас має справу з найбільшою загрозою для збереження набраного темпу дій”, – йдеться у звіті.

ISW вказує, що посилення атак на Україну та гібридні операції проти країн НАТО покликані змусити Україну та її союзників діяти виключно у відповідь і відволікти їх від використання можливості перехопити стратегічну ініціативу.

Пропозиція Кремля щодо постачання дизелю на світові ринки так само працює на те, щоб загальмувати ефективну кампанію тиску на російський енергетичний сектор.

“Кремль, на відміну від США та інших партнерів України, усвідомлює, що Росія вкрай вразлива до ініціативи, динаміки подій та постійного тиску. Кремль пильно стежить за тим, щоб Україна та її партнери не захопили ініціативу, і прагне за будь-яку ціну запобігти цьому та зірвати їхні плани. Сполучені Штати та Європа можуть або протидіяти стратегії Кремля, або ризикнути розгортанням масштабнішої війни з більшими ризиками ескалації“, – пояснюють аналітики.

Інститут вивчення війни підкреслив, що Україна відновила оперативну ініціативу на більшості ключових напрямків бойових дій і з кінця 2025 року протидіє стратегічній ініціативі Росії.

У 2026 році Україна сповільнила просування російських військ та збільшила людські втрати РФ. Цього року Сили оборони звільнити щонайменше 1046 квадратних кілометрів, фактично нівелювавши всі територіальні здобутки Росії за цей рік.

ISW оцінює, що від початку 2026 року чистий приріст захоплених Росією територій становить лише близько 100 квадратних кілометрів. Середньодобовий темп чистого просування російських військ у 2026 році наразі становить менше одного квадратного кілометра на добу.

“Літній наступ Росії зазнав невдачі. Осінній наступ Росії, ймовірно, також зазнає краху. Станом на сьогодні президент Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх заявлених цілей війни в Україні”, – йдеться у звіті.

Водночас Україна спричинила внутрішні проблеми у РФ, зокрема дефіцит пального. Успіхи Сил оборони на полі бою у 2026 році аналітики не вважають тимчасовими чи випадковими – вони стали результатом зростання бойового потенціалу та військової трансформації, що відбувалися протягом 2025–2026 років.

“Партнери України мають засвоїти, мабуть, найважливіший урок цієї війни: необхідно розпізнавати (і протидіяти) кремлівській стратегії, спрямованій на те, щоб позбавити Україну та її партнерів ініціативи”, – наголосили у ISW.

Джерело: ISW.

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