У 2026 році Україна отримала майже 9 тисяч тонн гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Це найбільший річний обсяг від початку роботи енергетичних хабів Міністерства енергетики. Водночас країні потрібно щонайменше 100 мобільних дизельних генераторів, щоб забезпечити потреби великих міст.

Постачання обладнання від міжнародних партнерів триває з перших місяців повномасштабної війни. З березня 2022 року за координації Міністерства енергетики Україна отримала 2759 гуманітарних вантажів. Їхня загальна вага становить понад 35,3 тисячі тонн. Допомогу надали партнери з 40 країн. Лише за перший рік великої війни до України доправили 450 вантажів із енергетичним обладнанням. Їхня вага перевищила 5650 тонн, а допомогу надали 30 країн.

На початку вересня 2026 року Міненерго звітувало про 2557 отриманих вантажів загальною вагою понад 32,5 тисячі тонн. Відтоді надійшло ще 202 партії обладнання. Загалом за цей рік Україна отримала майже 9 тисяч тонн енергетичної допомоги — це найбільший показник за весь час роботи енергетичних хабів. Частину обладнання вже передали в регіони. Зокрема, від початку 2026 року до вересня зі складів хабів відправили:

3305 генераторів;

257 трансформаторів;

190 одиниць іншого обладнання. Серед них — блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Це обладнання допомагає відновлювати пошкоджені об’єкти, підтримувати роботу енергетичної інфраструктури та забезпечувати електрикою і теплом споживачів.

Як Україна розподіляє міжнародну допомогу

Для обліку та розподілу обладнання Міністерство енергетики використовує цифрову платформу AidEnergy. Через неї міжнародні партнери передають інформацію про допомогу, а українські установи та організації можуть отримувати необхідне обладнання. На платформі зареєстровані 464 міжнародні партнери й донори та 769 українських отримувачів допомоги.

За допомогою AidEnergy вже зареєстрували та розподілили понад 1,75 мільйона одиниць різного обладнання, а також більш як 50,8 тисячі кілометрів кабельної продукції. Загалом із 2022 року українські отримувачі одержали понад 32 468 тонн енергетичного обладнання.

Денис Шмигаль подякував іноземним партнерам, міжнародним організаціям і донорам за підтримку. За його словами, ця допомога дає змогу українським енергетикам ремонтувати пошкоджену інфраструктуру та підтримувати роботу енергосистеми попри постійні російські атаки. «Дякуємо партнерам, міжнародним організаціям та донорам за всю надану допомогу, яка дає змогу енергетикам відновлювати пошкоджену інфраструктуру, проводити ремонти та забезпечувати стабільну роботу енергосистеми в умовах постійних атак Росії», — написав міністр.

Україна обговорила нові постачання з турецькою Aksa Energy

Окремо Денис Шмигаль зустрівся з представниками турецької енергетичної компанії Aksa Energy. Сторони обговорили подальшу співпрацю та виконання домовленостей, яких раніше досягли президенти України й Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган. Під час зустрічі лідерів ішлося, зокрема, про захист української енергетики від російських атак напередодні зими. Тепер Україна та турецька компанія опрацьовують можливості постачання обладнання для виробництва електроенергії. Частину його можуть передати як гуманітарну допомогу.

Шмигаль подякував Aksa Energy за мобільні дизельні генератори та електростанції, які компанія вже передала Україні. Водночас потреба в такому обладнанні залишається великою. «Сьогодні маємо потребу щонайменше у 100 мобільних дизельних генераторах для забезпечення потреб великих міст», — наголосив міністр.

Крім дизельних генераторів, Україна зацікавлена в отриманні газових генераторів та установок для зберігання енергії. Таке обладнання може допомогти містам мати додаткові джерела електроенергії та підтримувати роботу важливих об’єктів під час перебоїв у централізованому постачанні.

Окрему увагу приділили енергетиці Одещини

Ще однією темою зустрічі стала енергетична незалежність Одеської області. Україна та Aksa Energy домовилися разом працювати над відновленням проєктів із розміщення мобільних електростанцій. Зокрема, такі установки планують розглядати для Одеси та Ізмаїла. Також сторони обговорили співпрацю в газовій сфері. Україна має значні потужності підземних газосховищ, які можуть використовуватися не лише для власних потреб, а й для зберігання газу з подальшим постачанням до європейських країн.

Таким чином, співпраця з турецькою компанією охоплює одразу кілька напрямів: постачання генераторів, розвиток мобільної генерації, підтримку енергетики Одещини та використання українських газосховищ. Водночас потреба у додатковому обладнанні залишається значною, особливо напередодні зимового періоду. Про це повідомляє перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Україна запросила аварійну допомогу в Польщі та Румунії й купила в цих країнах 2 000 МВт електроенергії напередодні 21 серпня.

Енергосистема України через аварійне відключення одного з атомних блоків і недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього споживання змушена була взяти аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі з 19:00 до 23:00 вівторка.

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