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Посольство України у Вірменії доставило до Міністерства закордонних справ України 12 інверторних генераторів. Обладнання передадуть прифронтовим і постраждалим від російських атак регіонам.

Зазначається, що генератори, які також називають мініелектростанціями, придбали в межах ініціативи міністра закордонних справ України Андрія Сибіги WarmthForUkraine.

До гуманітарного вантажу, окрім генераторів, увійшли ноутбуки, лазерні принтери та різдвяні подарунки для дітей.

Ініціативу реалізували за сприяння Вірменського Товариства Червоного Хреста.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Крім того, Європейський Союз мобілізує 500 генераторів із резервів rescEU, а також допоможе доправити в Україну плавучі мости та автобуси для підтримки напередодні зими.

Німеччина передасть Україні нові радари, які допоможуть краще контролювати повітряний простір і стануть частиною майбутньої системи протиповітряної оборони «Фрея». Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Він також підтвердив, що Берлін продовжить постачати Україні ракети для Patriot і комплекси IRIS-T.

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