Україна отримує в середньому лише 12 ракет для Patriot на місяць, — Зеленський

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У 2026 році Україна отримує в середньому лише 12 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot щомісяця. Водночас потреби української ППО значно перевищують ці обсяги, тому президент Володимир Зеленський щодня працює над пошуком додаткових ракет у партнерів.

За словами Володимира Зеленського, у межах програми PURL Україна закуповує у США різні види озброєння, зокрема боєприпаси для F-16, ракети для HIMARS, а також перехоплювачі для систем Patriot і AIM.

Президент зазначив, що європейські партнери оплачують відповідні закупівлі, а обладнання та боєприпаси надходять Україні. Однак постачання ракет для Patriot залишається серйозним викликом.

«Програма PURL передбачає багато різних речей: 20-міліметрові снаряди для F-16, HIMARS, а також «Петріоти» та AIM. Ми багато чого купуємо у США. Європа заплатила, все надійшло, і все було добре. Але в деяких випадках, особливо з «Петріотами», це великий виклик. 12 ракет на місяць, у середньому – ось, що ми отримуємо в 2026 році», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що пошук ракет для української протиповітряної оборони став одним із його щоденних завдань. За його словами, навіть невеликі поставки від партнерів мають значення для захисту українців від російських балістичних ракет.

«І коли є позитивне рішення з тією чи іншою країною, мені дають 5, 10, 20 або 2 ракети – я дуже вдячний. Я сьогодні живу в таких обставинах, коли постійно – кожен тиждень – треба збирати нові пакети, нові ракети, новий захист. Нам це потрібно щодня – рятувати життя наших людей від “руских” балістичних ракет. Нам потрібне схвалення від Сполучених Штатів. Ось і все», — зауважив президент.

Володимир Зеленський також розповів про труднощі з постачанням перехоплювачів зі США та інших країн. За його словами, частина документів щодо американських поставок уже підписана, однак наявних обсягів недостатньо для покриття потреб України.

«Отже, саме на столі міністра Гегсета є деякі документи, які він підписав, і, можливо, він думає, що підписав усе, але це не так. Це тому, що є пакет від Сполучених Штатів, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках.

Коли ми розмовляли з Президентом Трампом у Нью-Йорку, я попросив його: «Дайте мені зимовий пакет». Я сказав йому: «Мені потрібен цей пакет. Будь ласка, затвердьте цей пакет зараз». Я назвав кількість ракет і сказав, що якщо ви мені дасте, то ніяких НПЗ ми не будемо бити.

А він запитав мене, де їх узяти. І я сказав йому, в яких країн це є. А він сказав, що вони докладуть усіх зусиль, але їм потрібні ракети, бо їх у них не дуже багато», — розповів Зеленський.

За словами президента, Україна використала протягом місяця 35 ракет, тоді як у межах одного американського пакета передбачено 12. Ще 23 ракети він знайшов завдяки іншим напрямкам постачання.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні додаткові рішення партнерів щодо передачі ракет-перехоплювачів, аби забезпечувати захист від російських балістичних атак і зберігати життя людей.

Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами.

Нагадаємо, Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета, необхідний для постачання ракет до систем ППО Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив повторно обговорити це питання з американською стороною.

Президент доручив забезпечити своєчасну комунікацію Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення запасів обладнання.

Раніше Ігнат заявив, що витрачених на Близькому Сході ракет Patriot могло б вистачити Україні на роки.

Тим часом Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T.

В свою чергу Росія може посилити балістичні удари, поки Україна чекає на ракети Patriot.

На цьому тлі Польща відмовилася передати Україні ракети до систем Patriot.

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