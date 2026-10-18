Україна переходить на зимовий час, коли переводити годинник

Переведення годинників в Україні відбувається за звичним графіком: на зимовий час переходять в останню неділю жовтня, а на літній — в останню неділю березня. Цього року стрілки потрібно буде перевести в ніч із 24 на 25 жовтня.

О четвертій ранку годинники потрібно перевести на годину назад — на третю. Тобто ніч стане на годину довшою, і можна буде поспати трохи більше. Смартфони, комп’ютери та інші пристрої зазвичай змінюють час автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне визначення часу. Механічні годинники, а також пристрої без автоматичного налаштування доведеться перевести вручну.

Зараз порядок обчислення часу в Україні регулює постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Чому годинники досі переводять, хоча Рада ухвалила скасування

16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4201 «Про обчислення часу в Україні». Він передбачає скасування сезонного переведення годинників і запровадження єдиного київського часу — UTC+2. За задумом авторів, Україна мала залишитися на зимовому часі, а щорічні переходи на літній і назад мали припинитися.

Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав цей закон. Тому він не набув чинності, а сезонне переведення годинників продовжується за чинними правилами. Саме через це українцям доведеться переводити годинники й восени 2026 року.

Звідки взялася традиція переводити годинники

Ідея сезонної зміни часу виникла для раціональнішого використання світлового дня та економії електроенергії. Однією з перших країн, де запровадили таку практику, стала Велика Британія: сезонний порядок часу почали застосовувати там у 1908 році. Згодом його поширили й інші держави. В Україні годинники традиційно переводять двічі на рік — навесні та восени. Але якщо закон № 4201 підпишуть і він набуде чинності, правила зміняться: сезонні переходи скасують, а країна житиме за постійним київським часом.

Отже, у ніч на 25 жовтня 2026 року годинники в Україні потрібно буде перевести на одну годину назад. Попри рішення Верховної Ради про скасування сезонного переходу, відповідний закон поки не набув чинності.