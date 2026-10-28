Україна першою у світі розпочала системний розвиток БПЛА для порятунку поранених

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Міністерство оборони України за підтримки оборонного кластера Brave1 розпочало розвиток нового напряму військово-технічних розробок — важких повітряних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), призначених для евакуації поранених військовослужбовців із ділянок, де наземне вивезення ускладнене або неможливе. Про це 28 жовтня повідомило оборонне відомство України.

Потреба в повітряній евакуації виникла через масове застосування FPV-дронів і мінування шляхів, що обмежує ефективність наземних роботизованих комплексів за швидкістю транспортування важкопоранених.

У жовтні відбулася перша у світі успішна бойова операція із застосуванням гексакоптера Heavy Shot «Аюдаг-6» (30-та окрема механізована бригада), який евакуював піхотинця на відстань понад 15 км. Спеціалізований дрон StarGate, оснащений медичним модулем із ношами, вантажопідйомністю до 150 кг та штучним інтелектом для навігації в умовах придушення GPS, надалі успішно здійснив дві евакуації бійців 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 із сірої зони поблизу кордону з рф.

Базові технічні вимоги до евакуаційних БПЛА Brave1 спільно з військовими сформували у 2024 році: вантажопідйомність від 130 кг, дальність польоту від 15 км із вантажем та мінімум три альтернативні канали зв’язку для протидії засобам радіоелектронної боротьби.

Джерело: Міністерство оборони України.

Раніше на Харківщині Сили оборони України вперше за час війни провели повітряну евакуацію пораненого безпосередньо з поля бою. На Куп’янському напрямку за допомогою великого безпілотника вдалося вивезти з позиції 49-річного військовослужбовця Костянтина, який втратив обидві ноги. Виробник безпілотника Gurzuf Defence повідомив, що військовий провів майже півтора року на небезпечній бойовій позиції. Спроба дістатися до нього звичайними способами створювала смертельний ризик для рятувальної групи.

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