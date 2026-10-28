Україна підготувала до зими майже 99% житлово-комунальної та соціальної інфраструктури

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Рівень готовності житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури України до зимового періоду становить 98,6%. Підготовку громад до холодів обговорили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провело Мінінфраструктури.

«Провів засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зосередилися на підготовці громад до зими, резервному теплопостачанні Києва, забезпеченні людей якісною питною водою та реагуванні на наслідки російських атак», - ідеться у повідомленні.

Станом на сьогодні загальна готовність житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури до зими становить 98,6%. Особлива увага - готовності комунальних та аварійних служб, запасам пального та обладнання для аварійних ремонтів.

Окремо було розглянуто питання резервного теплопостачання столиці. Агентство відновлення будує в Києві шість резервних котелень. Під час засідання було визначено кроки для їх використання в разі надзвичайної ситуації: технічне обстеження, підготовка підключень до мереж, навчання персоналу та врегулювання порядку експлуатації.

Ще один пріоритет - безперебійне водопостачання та якість питної води. Як підкреслив Калашник, водоканали мають бути готові до посиленого очищення води в разі забруднення джерел або пошкодження інфраструктури. Для цього необхідні запаси реагентів, лабораторний контроль, резервне живлення та відпрацьовані схеми аварійного водозабезпечення громад.

Про це у Телеграмі повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Нагадаємо, що Зеленський розкритикував Кличка через затримку підготовки до зими.

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