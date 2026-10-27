Україна підтвердила готовність до тристоронніх переговорів із США та рф в ОАЕ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції у Гельсінкі з очільниками МЗС Фінляндії та Норвегії підтвердив готовність української сторони до участі у тристоронній зустрічі Україна–США–рф на рівні переговорних команд, яка запланована на листопад в Абу-Дабі.

За словами урядовця, зустріч зосередиться на безпекових питаннях, включно з можливістю часткового припинення вогню, відновленням безпеки судноплавства у Чорному морі та захистом енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом.

Водночас Андрій Сибіга наголосив на необхідності організації прямої зустрічі Володимира Зеленського та володимира путіна для вирішення найбільш чутливих питань, зазначивши: «Важливо зазначити, що переговорні команди зустрічалися вже кілька разів у минулому, в часом було відчуття, що ми знову і знову поверталися до тих самих питань, бо, на мою думку, рівня цієї групи, з усією повагою до її учасників, недостатньо, щоб обговорювати найчутливіші питання. Саме тому все-таки потрібна також зустріч на рівні Зеленського і Путіна. І нам є що запропонувати». Візит відбувся на тлі перемовин лідерів Фінляндії та Норвегії з очільником Кремля, під час яких вони закликали рф до деескалації та припинення атак на українську цивільну інфраструктуру.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Президент України Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч представників України, США та Росії відбудеться на початку листопада.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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