Україна планує розпочати закриття переговорних кластерів із ЄС у 2027 році

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Україна розраховує розпочати попереднє закриття перших переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу у 2027 році. Завершити переговорний процес країна планує до кінця 2028-го.

Про це заявив посол України при ЄС Всеволод Ченцов. За його словами, Україна вже має значний прогрес у низці напрямків, зокрема у сфері торгівлі, фінансових послуг, цифрової трансформації, сільського господарства, енергетики, оподаткування, освіти та науки.

Ці напрями, за оцінкою дипломата, наразі мають найвищий рівень готовності, тому їх попереднє закриття може розпочатися вже наступного року.

Водночас Україні необхідно зосередитися на реформах у сфері правосуддя та правоохоронних органів. Уряд планує протягом 2027 року ухвалити основний масив законодавства за всіма переговорними розділами.

Після цього Єврокомісія має оцінити виконану роботу, а на основі її висновків розпочнеться підготовка проєкту договору про вступ України до ЄС.

Ченцов назвав завершення переговорів у 2028 році амбітною, але досяжною метою.

Джерело: Посол України при ЄС Всеволод Ченцов

Україна та Угорщина планують створити міжурядову комісію, яка розгляне питання блокування Будапештом останніх переговорних кластерів. Їх відкриття необхідне для просування України на шляху до вступу в ЄС.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

Понад половина жителів Європейського Союзу — 53% — вважають, що Україну не варто приймати до об’єднання в найближчі роки. Водночас 47% опитаних підтримують протилежну позицію.

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