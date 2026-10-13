Україна планує створити дата-центр за кордоном для захисту державних даних

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Міністерство цифрової трансформації України опрацьовує можливість створення повноцінного дата-центру за кордоном, де держава могла б зберігати резервні копії даних та захищати цифрову інфраструктуру від можливих атак і перебоїв. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

За його словами, один із пріоритетів Мінцифри напередодні зими — підвищення стійкості цифрової інфраструктури та мобільних мереж, щоб вони могли продовжувати працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії.

«На перше місце ми також поставили стійкість цифрової інфраструктури та мобільних мереж, щоб мобільні оператори могли забезпечувати роботу своїх мереж в умовах блекаутів», — зазначив Балашов.

Окремо міністерство розглядає створення дата-центру в іншій країні, де Україна могла б отримати окрему територію з дипломатичним статусом, подібним до статусу посольства. За задумом, це забезпечило б додаткові юридичні гарантії для захисту обладнання та каналів зв’язку.

«Це вже не просто план — напрям перебуває в процесі реалізації», — наголосив заступник міністра.

Як приклад він навів Естонію, яка використовує дата-центр у Люксембурзі для зберігання державних даних. Україна також веде переговори з Люксембургом та іншими країнами, які можуть запропонувати подібні рішення. Водночас остаточного варіанта поки не обрали — передусім опрацьовують питання безпеки.

Балашов наголосив, що розміщення частини інфраструктури за кордоном не означатиме повної залежності від іноземних платформ. В Україні мають залишатися копії державних ресурсів, а відповідальні за системи повинні забезпечити їхнє швидке відновлення в разі проблем.

«Ми не хочемо повністю залежати від інфраструктури за кордоном. В Україні має залишатися копія державних ресурсів», — пояснив він.

Водночас за кордоном не можна зберігати таємну інформацію. Розміщення публічних і конфіденційних даних допускається відповідно до чинних правил. Мінцифри також планує розвивати модель гібридної мультихмари, яка передбачає використання різних хмарних середовищ і провайдерів, щоб зменшити ризики та не залежати від одного постачальника послуг.

Ще один напрям роботи — посилення вимог до кібербезпеки програмного забезпечення, яке закуповує держава. У міністерстві хочуть закріпити підхід, за якого безпеку перевірятимуть не лише в готовому продукті, а й на всіх етапах його розробки.

«Держава не повинна купувати продукт, якщо немає доказів, що вимоги безпеки дотримувалися протягом усього процесу його створення», — підкреслив Балашов.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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