Україна почала відновлювати аеромедичну евакуацію

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В Україні планують відновити аеромедичну евакуацію пацієнтів повітряними суднами ДСНС. Уряд уже затвердив порядок організації таких перевезень, які дадуть змогу швидше доправляти пацієнтів між лікарнями та за кордон, зокрема до польського Жешува.

Паралельно держава готує аеропорти до можливого відновлення цивільного авіасполучення. Чи можуть медичні польоти стати початком ширшого повернення авіації та які умови необхідні для відновлення роботи українських перевізників, УНН запитав в експертів.

«Це дасть змогу значно скоротити час транспортування між лікарнями пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine. Наприклад, зараз дорога з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві наземним транспортом може зайняти 15-16 годин. Повітряним судном цей шлях можна подолати за 2–3 години», — зазначив він.

Новий порядок передбачає не лише перевезення пацієнтів. Повітряними суднами також транспортуватимуть донорські органи, медичні бригади та необхідне обладнання.

Координацію евакуації здійснюватиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. ДСНС надаватиме повітряні судна й екіпажі з урахуванням безпекових і погодних умов.

Очікується, що новий механізм запрацює до кінця року.

Відновлення аеромедичних перевезень має передусім медичне значення. Водночас цей процес порушує питання про можливість поступового повернення авіасполучення в Україні.

Держава вже готує інфраструктуру до такого сценарію. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник раніше повідомляв, що у двох державних аеропортах проводять оцінювання ризиків і готують підземний простір та укриття. Крім того, на заході України розглядають можливість використання комунальних об'єктів для перших вантажних перевезень.

Авіаційний експерт Дмитро Воронков у коментарі УНН наголосив, що аеромедична евакуація є необхідним механізмом для системи охорони здоров'я та відповідає практиці багатьох країн.

За його словами, організація таких польотів потребуватиме значної технічної та організаційної підготовки. В умовах війни неможливо гарантувати повну безпеку повітряних перевезень, тому медичні рейси не варто безпосередньо ототожнювати з відкриттям цивільного повітряного простору.

«Що стосується перспективи відновлення цивільного авіасполучення, то, безумовно, досвід організації таких польотів буде корисним. Не сказав би, що це вже безпосередній крок до відкриття цивільної авіації, але поступово Україна зможе оцінювати власні можливості, зокрема те, наскільки реально відновлювати польоти в окремих частинах повітряного простору», — пояснив експерт.

На думку Дмитра Воронкова, захід України міг би стати пріоритетним напрямом для можливого відновлення цивільних польотів.

«Це географічно найбільш перспективна частина країни для такого сценарію. Відновлення польотів на цьому напрямку могло б бути ефективним та економічно доцільним. Думаю, що в майбутньому цей напрям може отримати розвиток, однак усе залежатиме від безпекової ситуації та реальних можливостей забезпечити захист польотів», — заявив Дмитро Воронков.

Військовий експерт Богдан Долінце також закликає не пов'язувати безпосередньо відновлення аеромедичної евакуації з підготовкою до повернення комерційних авіаперевезень.

За його словами, ключова відмінність полягає у статусі повітряних суден та характері завдань. Медичну евакуацію виконуватиме державна авіація, а не комерційні перевізники. Відповідно, вимоги, процедури й організація польотів відрізнятимуться.

«Я б не став безпосередньо пов’язувати відновлення аеромедичної евакуації з підготовкою до повернення цивільної авіації. Насамперед потрібно розуміти, що повітряні судна, які залучаються до таких завдань, належать до так званої державної авіації. Вони не є частиною системи цивільних авіаперевезень, тому й вимоги, процедури та організація їхніх польотів відрізняються», — зазначив Богдан Долінце.

Водночас напрацьовані під час медичних перевезень рішення можуть стати корисними для подальшого розвитку авіаційної галузі.

«Безумовно, ті рішення, практичний досвід і правила взаємодії, які будуть напрацьовані під час організації аеромедичної евакуації, у майбутньому можуть стати основою для розвитку інших авіаційних напрямів в Україні», — додав військовий експерт.

Таким чином, медичні польоти не є безпосереднім першим етапом відкриття цивільного неба, однак можуть сприяти відновленню авіаційних спроможностей країни. Для цього необхідні належна організація, визначення маршрутів і зон польотів, а також координація з військовими структурами.

Відновлення авіаційної діяльності залежить не лише від безпеки польотів та готовності аеропортів. Важливим залишається питання, хто саме зможе працювати на українському ринку після відкриття повітряного простору.

Українські авіакомпанії, які після початку повномасштабного вторгнення були змушені перенести діяльність за кордон, мають отримати можливість повернутися на власний ринок і долучитися до відновлення авіасполучення.

Частина вітчизняних перевізників продовжує працювати за кордоном, виконувати міжнародні контракти, зберігати повітряні судна та кваліфікованих фахівців.

За даними, наведеними в матеріалі УНН, упродовж 2022–2025 років підприємства авіаційної галузі сплатили до державного бюджету майже 27 млрд грн податків і зборів. Крім того, міжнародна діяльність авіакомпаній забезпечує надходження валюти в Україну.

Для відновлення роботи українських перевізників недостатньо лише відкрити аеропорти та повітряний простір. Держава має також розв'язати низку проблем, які загострилися під час війни.

Серед основних викликів для галузі:

зростання витрат на технічне обслуговування повітряних суден;

складнощі з фінансуванням і страхуванням;

необхідність підтримувати міжнародну сертифікацію;

податкові суперечності, які створюють додаткові ризики для авіаперевізників.

Однією з найбільш гострих проблем залишається трактування платежів за користування літаками та вертольотами, орендованими в іноземних компаній, як роялті.

Починаючи з 2024 року податкові органи та Бюро економічної безпеки почали розглядати платежі за оренду повітряних суден у нерезидентів як роялті. Це призвело до відкриття кримінальних проваджень щодо українських авіакомпаній.

Представники галузі вважають такий підхід спірним і наголошують, що оренда літака чи гелікоптера та виплата роялті мають різну економічну сутність і правове регулювання.

Для перевізників така невизначеність означає додаткові юридичні та фінансові ризики саме тоді, коли вони мають готуватися до відновлення роботи. Адже лізинг є поширеним способом формування авіапарку, а значна частина повітряних суден українських компаній перебуває у користуванні на умовах оренди.

Міністерство фінансів уже працює над формуванням єдиного підходу до оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів та підготовкою узагальнюючої податкової консультації.

Для авіаційного ринку важливо, щоб це питання врегулювали зрозуміло й послідовно, а застосування законодавства не створювало додаткових перешкод для роботи перевізників.

Отже, відновлення аеромедичної евакуації стане важливим кроком для системи охорони здоров'я та дасть змогу відпрацювати механізми взаємодії державних структур. Однак повернення цивільної авіації вимагатиме окремих рішень щодо безпеки, інфраструктури, правового регулювання та умов роботи українських авіакомпаній.

Про відновлення аеромедичної евакуації повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Нагадаємо, Україна опрацьовує нові гуманітарні місії для порятунку людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. До цієї роботи планують залучити американських партнерів, зокрема команду першої леді США Меланії Трамп, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

До цього Лубінець анонсував додаткову евакуацію з Олешок та навколишніх сіл.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

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