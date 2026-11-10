Україна погодилася передати Польщі технології протидії БпЛА в обмін на винищувачі
Україна погодилася надати Польщі технології для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про це під час візиту до Києва заявив 10 листопада заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик за підсумками переговорів щодо військової та промислової співпраці.
В обмін на технології безпілотників та засоби протидії БпЛА польська сторона опрацьовує питання передачі Україні двох винищувачів МіГ-29, угода щодо яких перебуває на етапі узгодження деталей.
Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили поглиблення співпраці в межах антибалістичної коаліції. За словами Томчика, Польща планує залучити власні радіолокаційні станції P-18PL із радіусом дії до 2000 км для захисту повітряного простору НАТО та України, а також долучитися до спільних розробок протиракетного озброєння.
Джерело: RMF24.
Раніше ми повідомляли, що Польща призупинила передачу МіГ-29, бо спочатку хоче отримати технології дронів.
Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив можливість обміну винищувачів МіГ-29 на українські антидронові технології.
Польща планує передати Україні до дев’яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках підтримки Києва для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.
Польща найближчим часом передасть Україні два винищувачі МіГ-29. Рішення про передачу літаків уже ухвалено. Крім авіаційної техніки, новий пакет військової допомоги передбачатиме артилерійські боєприпаси та ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів «Перун».