Україна поклала насіння до арктичного сховища на випадок Судного дня

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Україна передала до Всесвітнього сховища насіння на архіпелазі Свальбард (Норвегія) 773 зразки насіння десяти сільськогосподарських культур, серед яких тритикале, ячмінь, гречка, просо, горох, люпин білий, вика посівна, гірчиця сарептська, люцерна та конюшина. Це друга передача українського генетичного матеріалу на Свальбард та перша з початку повномасштабного російського вторгнення.

Загалом до арктичного сховища вже передано матеріали, що становлять близько 10% усієї національної колекції насіння України, яка налічує понад 154,3 тисячі зразків. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив, що в умовах війни збереження дублетної колекції є гарантією захисту унікальних здобутків українських селекціонерів та складовою національної й глобальної продовольчої безпеки.

Евакуація та збереження колекції відбулися за ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також у співпраці з НААН України, Crop Trust, NordGen та Міжнародним договором про генетичні ресурси рослин, до якого Україна офіційно приєдналася у серпні 2026 року. У межах цього проєкту 51 тисячу зразків перевезли до західних регіонів України, де наприкінці 2025 року було відкрито постійний Дублетний центр.

Джерело: МЗС України у Telegram.

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