Україна посилить енергетику та захист мостів перед зимою за новим планом Зеленського

Україна вже розробила план, який має допомогти пройти зиму та впоратися з можливими перебоями в електропостачанні. Він передбачає посилення енергетичної інфраструктури, захист мостів через Дніпро та підтримку людей, які можуть залишитися без світла.

За словами глави держави, підготовка до зими охоплює одразу кілька напрямів. Один із головних — захист енергетичної інфраструктури, яка може стати ціллю російських атак. Україна також готується до ситуацій, коли через пошкодження енергетичних об'єктів у містах виникатимуть перебої зі світлом. Окрему увагу приділяють великим мостам через Дніпро. Йдеться про переправи в містах, де вони мають важливе значення для руху транспорту та сполучення між районами. За словами Зеленського, їх також планують посилювати, щоб підготувати до можливих загроз.

Ще одна частина плану стосується забезпечення міст дизельним пальним. Воно потрібне, зокрема, для роботи резервних джерел живлення та підтримки критично важливих служб у разі перебоїв з електроенергією. Водночас президент не уточнив, про які саме обсяги пального йдеться та як його розподілятимуть. Також влада планує допомагати людям, які можуть зіткнутися з тривалими відключеннями світла. Ідеться про підготовку до ситуацій, коли електропостачання буде нестабільним або тимчасово відсутнім. Конкретні механізми такої допомоги президент поки не розкрив.

«План про зміцнення енергетичної інфраструктури та мостів, забезпечення дизельним пальним, а також про те, як допомогти людям, у яких будуть проблеми з електропостачанням», — пояснив Володимир Зеленський. Таким чином, зимова підготовка передбачає не лише захист енергетичних об'єктів від атак, а й заходи на випадок можливих перебоїв у роботі інфраструктури. Водночас детальний перелік запланованих робіт, терміни їх виконання та обсяги фінансування наразі не озвучували. Про це він сказав під час спілкування з медіа у Данії.

У Київській області посилять режим світломаскування, щоб ускладнити російським військам виявлення цілей під час повітряних атак. Нові заходи мають охопити бізнес, комунальні об’єкти та житловий сектор. Відповідне доручення дали після засідання Ради оборони області.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило 7 листопада, що організовує інженерний захист 9 об’єктів критичної інфраструктури «Київводоканалу».

Читай нас у