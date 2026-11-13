Україна посилить протиповітряну оборону об’єктів аграрної промисловості

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Президент України Володимир Зеленський доручив посилити протиповітряну оборону об’єктів аграрної промисловості, які можуть стати цілями російських атак. Для цього окремі підприємства планують забезпечити засобами ППО, а також удосконалити роботу мобільних вогневих груп.

За словами Зеленського, відповідні доручення отримали командувач Повітряних сил ЗСУ, прем’єр-міністр та міністр аграрної політики.

«Були також доручення командувачу Повітряних сил, прем’єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених об’єктів аграрної промисловості», – зазначив президент.

Він не уточнив, які саме підприємства отримають додатковий захист, скільки об’єктів планують охопити та які засоби протиповітряної оборони для цього залучать.

Аграрна промисловість є однією з ключових галузей української економіки. Російські війська регулярно атакують українську інфраструктуру, зокрема об’єкти, пов’язані з виробництвом, зберіганням і транспортуванням аграрної продукції.

Нагадаємо, під час селектора Зеленський також обговорив із військовим командуванням та урядом захист енергетичної інфраструктури, зокрема трансформаторів та іншого обладнання енергосистеми.

Про це глава держави повідомив за підсумками селектора щодо ситуації в регіонах.

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