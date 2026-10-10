Україна повернула з окупації 16 громадян, серед них є ліквідатор аварії на ЧАЕС

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Ще 16 українців змогли виїхати з тимчасово окупованих Росією територій на підконтрольну Україні землю. Серед врятованих — жінка з обмеженою рухливістю та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, який втратив дружину напередодні евакуації.

Українців евакуювали через пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю, що розташований на Чернігівщині.

Одній із жінок через проблеми зі здоров’ям було складно самостійно подолати дорогу. Для неї організували спеціальне перевезення, медичний супровід і безпечний маршрут, не привертаючи уваги окупантів.

Ще одна історія стосується ліквідатора аварії на ЧАЕС, який проживав на Луганщині з важкохворою дружиною. Після інсульту жінка потребувала постійного догляду, а чоловік через власні проблеми зі здоров’ям уже не міг повноцінно їй допомагати.

Для подружжя організували терміновий виїзд до Києва, де на них чекала донька. Однак жінка померла ще до початку евакуації, тож з окупації чоловік виїхав сам.

Після повернення українцям допомагають отримати медичну та психологічну підтримку, відновити документи, знайти тимчасове житло й возз’єднатися з рідними.

Джерело: Дмитро Лубінець

Упродовж серпня та вересня 2026 року через пункт пропуску «Мокрани — Доманове» на Волині в Україну повернувся 41 громадянин, який перебував на тимчасово окупованих територіях.

Україна та Росія 19 серпня провели 77-й обмін полоненими, у межах якого українські громадяни повернулися додому. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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