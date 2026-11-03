Україна прагне закрити 7 розділів переговорів про вступ до ЄС у першій половині 2027 року — Корецький

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Україна має намір створити умови для попереднього закриття 7 із 35 розділів переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу у першій половині 2027 року, під час головування Литви в Раді ЄС.

Про це заявив Премʼєр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на Euronews EU Enlargement Summit.

Очільник уряду наголосив, що Київ прагне отримати позитивну оцінку проміжних критеріїв якомога раніше у 2027 році, а до кінця 2026 року розраховує відкрити два нові переговорні кластери. Ключовими пріоритетами порядку денного залишаються судова реформа, боротьба з корупцією та реформування державного управління.

Для прискорення досягнення визначених критеріїв у межах базового переговорного блоку «Основи» уряд активно співпрацює з Верховною Радою та створив спільну робочу групу з Європейською Комісією.

Джерело: Суспільне.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

Україна та Угорщина планують створити міжурядову комісію, яка розгляне питання блокування Будапештом трьох переговорних кластерів. Їх відкриття необхідне для просування України на шляху до вступу в ЄС.

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