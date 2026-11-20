20 листопада після російських ударів у багатьох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Попри це, країна продовжує продавати електроенергію до Європи. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що проблема зараз не в нестачі виробленої електроенергії, а в можливості передати її споживачам.

Після масштабної російської атаки 20 листопада аварійні відключення світла запровадили в багатьох областях України. Особливо сильно вони зачепили західні регіони. Водночас українська енергосистема не відчуває дефіциту електроенергії, а її експорт до європейських країн триває.

За його словами, зараз в Україні виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити потреби споживачів. Основна проблема полягає в іншому: через пошкодження енергетичної інфраструктури електроенергію не завжди вдається передати туди, де вона потрібна. «Станом на зараз ми не можемо говорити про будь-який дефіцит у системі. Ми продовжуємо казати про те, що електричної енергії в системі достатньо. Тобто генерації достатньо — проблема не в генерації, проблема в передачі і розподілі електроенергії», — пояснив Рябцев.

Експерт підтвердив, що Україна продовжує експортувати електроенергію до Європи. Водночас він наголосив, що припинення постачання за кордон не означає, що в регіонах, де діють відключення, автоматично з'явиться більше світла.

Рябцев пояснив, що експорт дає змогу українським електростанціям продовжувати роботу. Якщо припинити продаж електроенергії за кордон, частину генерації доведеться скорочувати або зупиняти окремі потужності. Натомість зараз Україна може продавати надлишок електроенергії європейським споживачам за ринковими цінами. «Експорт — це альтернатива зупиненню станцій. Навіщо зупиняти станції чи скорочувати генерацію (ще більше, на додачу до скорочення генерації на АЕС), якщо є можливість продати електричну енергію? Ми постачаємо її в Європу за ринковою ціною», — зазначив експерт.

Чому в Україні вимикають світло, якщо електроенергії достатньо

Проблема з електропостачанням пов'язана не лише з тим, скільки електроенергії виробляють українські станції. Важливо також, чи можуть магістральні мережі та розподільчі підстанції передати її до конкретних міст і населених пунктів.

Після російських ударів частина енергетичної інфраструктури зазнала пошкоджень. Через це навіть за достатньої кількості виробленої електроенергії окремі регіони можуть залишатися без стабільного постачання. Саме тому енергетикам доводиться запроваджувати аварійні відключення.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв раніше повідомляв, що Україна має надлишок електроенергії в денні години. Через це енергетикам доводиться зменшувати потужність атомних електростанцій. У періоди, коли виробництво перевищує внутрішнє споживання, надлишок електроенергії можуть постачати до Європи.

Водночас 20 листопада російські війська знову атакували українську енергетичну інфраструктуру. За словами народного депутата Сергія Нагорняка, під ударом опинилися об'єкти теплової генерації, які забезпечують електроенергією західні області, а також розподільчі підстанції «Укренерго». Ці атаки ускладнили роботу енергосистеми та стали однією з причин аварійних відключень у регіонах. Енергетики продовжують оцінювати наслідки ударів і відновлювати пошкоджене обладнання.

У період із 2 до 8 листопада Україна збільшила експорт електроенергії на 40,5% — до 61,4 тис. МВт·год порівняно з попереднім тижнем. У цей час у частині регіонів діяли графіки відключень.

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