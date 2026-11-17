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Україна ініціювала проведення гуманітарних операцій ще у 10 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей за прикладом евакуаційної місії, що відбулася в Олешках.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з дипломатичною командою, керівниками розвідки, СБУ та Головнокомандувачем ЗСУ.

Під час зустрічі главі держави доповіли про перебіг гуманітарної операції в Олешках та надання необхідної допомоги українським громадянам, яких уже вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

За словами президента, питання організації аналогічних гуманітарних коридорів та місій у десяти визначених населених пунктах українська переговорна група найближчим часом обговорюватиме з американськими посередниками.

Джерело: Зеленський у Фейсбуці.

Раніше Пєсков заявив, за якої умови РФ погодиться на гуманітарну місію у Костянтинівці.

Атеш заявив про намір Росії перекинути військових до Костянтинівки під виглядом гуманітарної місії.

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