Україна протестує проти хокейного матчу за участю російських чиновників в Ізраїлі

Посольство України в Ізраїлі звернулося до міністра культури та спорту країни Мікі Зоара через хокейний матч за участю російських спортсменів і високопосадовців. Зустріч запланована на 15 листопада в місті Ашдод і присвячена 35-й річниці відновлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Росією. Українська сторона побоюється, що Москва використає спортивну подію для покращення свого міжнародного іміджу, а серед очікуваних учасників є підсанкційний депутат російської Держдуми В'ячеслав Фетісов.

Українське посольство надіслало офіційний лист протесту міністру Мікі Зоару. У ньому дипломати просять ізраїльську владу перевірити обставини проведення матчу, особи його учасників, організаторів і джерела фінансування.

Захід має назву «Легенди хокею Росії проти зірок Ізраїлю». Його запланували провести 15 листопада о 20:00 у льодовій арені Blue Ice Arena в Ашдоді. Загалом захід триватиме з 18:30 до 22:00. Він присвячений 35-й річниці відновлення повноцінних дипломатичних відносин між Росією та Ізраїлем.

Серед очікуваних учасників — В'ячеслав Фетісов. Він колишній професійний хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон і чинний депутат Державної думи РФ. Фетісов перебуває під міжнародними санкціями, зокрема з боку ЄС, США та України. Його ім'я внесене до української бази осіб, пов'язаних із російською агресією. Саме можлива участь Фетісова стала одним із головних приводів для звернення українських дипломатів до ізраїльської влади.

Чого вимагає українське посольство

Лист підписав Геннадій Брескаленко, заступник голови української дипломатичної місії в Ізраїлі. У документі зазначається, що участь відомих представників Росії в публічному заході викликає серйозне занепокоєння України.

Дипломати нагадують, що Росія продовжує війну проти України, атакує мирні міста, вбиває цивільних і руйнує критичну інфраструктуру. Тому проведення заходу за участю російських високопосадовців у такому форматі, на думку української сторони, має не лише спортивне, а й політичне значення.

У зверненні посольство висловило «глибоке занепокоєння та рішучий спротив» проведенню матчу в запланованому форматі. Українські дипломати просять ізраїльську владу перевірити всі обставини ще до початку гри. Зокрема, посольство хоче, щоб компетентні органи Ізраїлю перевірили:

особи організаторів і спонсорів заходу;

джерела фінансування матчу;

можливі зв'язки організаторів та учасників із російськими державними структурами;

санкційний статус запрошених російських представників;

можливі дипломатичні та правові наслідки проведення такого заходу.

Окремо українська сторона просить переконатися, що матч не стане способом обійти міжнародні санкції, провести заборонені фінансові операції або здійснити іншу діяльність, яка суперечить ізраїльському законодавству.

Водночас у посольстві не стверджують, що сама присутність підсанкційної особи на спортивному заході автоматично порушує закон Ізраїлю. Дипломати наголошують на необхідності перевірити можливі правові наслідки та обставини участі таких людей.

Чому Київ побоюється російської пропаганди

Головне занепокоєння України пов'язане з тим, як Росія може використати матч для власних політичних цілей. На думку українських дипломатів, Москва регулярно використовує спортивні та культурні заходи, щоб покращити свій міжнародний імідж, просувати політичні меседжі та створювати враження повернення до звичайних відносин з іншими країнами.

У цьому випадку Кремль може представити хокейну зустріч в Ізраїлі як доказ того, що міжнародна ізоляція Росії слабшає. Особливо з огляду на те, що захід присвячений відновленню дипломатичних відносин між двома державами. Українське посольство також звертає увагу на те, як подію можуть висвітлювати російські державні медіа. Вони можуть використати фотографії, відео та результати матчу для демонстрації нібито нормальних відносин Росії з Ізраїлем.

Дипломати побоюються, що навіть звичайна спортивна зустріч може стати майданчиком для легітимізації представників російського політичного істеблішменту. При цьому Москва зможе подавати участь своїх високопосадовців як ознаку повернення до міжнародного життя. У листі наголошується, що такий інформаційний ефект буде особливо болісним для українців, які щодня стикаються з наслідками російської агресії.

Чи вимагає Україна скасувати матч

Звернення до ізраїльського міністра надіслали після зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з Мікі Зоаром, яка відбулася 28 липня. При цьому українська сторона окремо наголошує, що не виступає проти міжнародних спортивних зустрічей як таких. Заперечення стосуються конкретних учасників матчу та можливого використання події для російської пропаганди.

Посольство не висуває прямої вимоги скасувати гру. Натомість дипломати просять ізраїльську владу перевірити організаторів, фінансування, учасників і можливі наслідки заходу, а також вжити заходів у межах своїх повноважень.

Для Києва це питання має особливе значення через триваючу війну та зусилля України зі збереження міжнародного тиску на Росію. Українська сторона побоюється, що проведення такого матчу за участю російських високопосадовців може стати для Москви ще одним способом продемонструвати нібито послаблення міжнародної ізоляції. Саме тому посольство закликає Ізраїль уважно поставитися до ситуації та не допустити, щоб спортивна подія стала інструментом російського політичного впливу. Про це повідомляє ізраїльське видання Maariv.

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