Україна регулярно витрачає ракети для Patriot, але отримує нові партії — FT

Україна регулярно витрачає ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot під час російських атак. Однак після цього надходять нові партії боєприпасів. За словами журналіста, подібна ситуація повторюється щонайменше з початку літа. Україна отримує ракети невеликими партіями, тому наявних боєприпасів часто не вистачає до кінця місяця.

США передають ракети невеликими партіями

У дописі в соцмережі X Міллер пояснив, що США передають Україні ракети PAC-2 і PAC-3 у міру їхнього виробництва. Поставки надходять невеликими партіями, а іноді Київ отримує лише від п’яти до 15 перехоплювачів за раз. Через це запаси можуть швидко скорочуватися під час масованих російських ударів. За словами журналіста, нерідко ракети закінчуються вже після перших російських ракетних атак упродовж місяця.

«Ми могли б практично щомісяця писати, що в України закінчилися ракети для Patriot, оскільки після перших російських атак кожного місяця часто саме так і відбувається», — зазначив Міллер. Він наголосив, що повідомлення про вичерпання запасів у певний момент не обов’язково означають повне припинення постачання. За його словами, після витрачання наявних ракет Україна отримує нові партії.

Що повідомляли CNN і The Washington Post

Заява Міллера стала реакцією на повідомлення ведучого CNN Джима Скіутто. Напередодні той анонсував матеріал телеканалу, в якому йшлося про повне вичерпання українських запасів ракет для Patriot. За інформацією CNN, отриманою від джерела, обізнаного із ситуацією, через нестачу перехоплювачів українська ППО під час останнього масштабного російського удару пропустила майже всі балістичні ракети.

Про критичний дефіцит ракет також повідомляла The Washington Post. За даними видання, український чиновник розповів, що 7 жовтня в Києва залишалося лише десять ракет для Patriot. Після наступних російських атак запас скоротився до кількох перехоплювачів. Інший співрозмовник газети стверджував, що ракети закінчилися повністю. Водночас ці повідомлення описують ситуацію із запасами на конкретний момент і не обов’язково свідчать про те, що нові поставки припинилися.

НАТО заявляє, що постачання тривають

Попри повідомлення про критичну нестачу ракет, високопоставлений представник НАТО запевнив The Washington Post, що постачання перехоплювачів для України продовжуються. За його словами, ракети надходять, зокрема, в межах програми PURL. За цією схемою європейські країни оплачують американське озброєння для України, яке потім постачають зі США.

Водночас сам факт продовження поставок не означає, що Україна отримує достатньо ракет для відбиття всіх атак. Якщо нові партії невеликі, а Росія запускає велику кількість балістичних та інших ракет, українська ППО може знову опинитися перед гострим дефіцитом перехоплювачів. Financial Times писала про серйозну нестачу ракет для Patriot в Україні ще в серпні. Нинішні повідомлення знову привернули увагу до проблеми: наявні запаси можуть швидко вичерпуватися, тоді як поповнення залежить від обсягів і темпів постачання.

Отже, повідомлення про те, що ракети закінчилися, варто розглядати з урахуванням часу, якого вони стосуються. За словами Міллера та представника НАТО, поставки тривають, але Україна регулярно стикається з нестачею перехоплювачів на тлі російських атак. Про це написав кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, коментуючи повідомлення американського телеканалу CNN про нібито повне вичерпання запасів таких ракет.