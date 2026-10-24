Україна розпочинає процес вступу до Агентства з ядерної енергії ОЕСР

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Керівний комітет Агентства з ядерної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку (NEA) підтримав початок процесу приєднання України до цієї установи.

За його словами, «наступним кроком стане оціночна місія Агентства, яка проаналізує ядерний сектор України, наші технічні спроможності, а також інституційну та правову базу. За результатами місії та подальших рішень держав-членів Україна може стати наступним членом NEA».

«Мав честь звернутися до учасників засідання та представити бачення України щодо подальшої роботи з Агентством. Вдячний генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корманну та генеральному директору NEA Вільяму Магвуду за підтримку України та сприяння нашому руху до членства», - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що «приєднання до NEA - важливий крок у напрямку повноправного членства в ОЕСР, європейської інтеграції та впровадження найвищих стандартів ядерної безпеки. Майбутнє членство дасть Україні змогу активніше долучатися до роботи експертних комітетів і робочих груп, поглиблювати науково-технічну співпрацю, розвивати дослідження та підготовку фахівців».

«Водночас Україна готова робити власний внесок у роботу Агентства. Маємо потужний ядерно-енергетичний сектор, розвинену інфраструктуру, досвідчених інженерів і науковців та значну експертизу в експлуатації та модернізації АЕС, ядерній безпеці, поводженні з радіоактивними відходами та розвитку перспективних технологій. Окремо маємо унікальний досвід роботи ядерно-енергетичної системи в умовах повномасштабної війни. Він може бути корисним для міжнародної спільноти у питаннях кризової готовності та управління ризиками. Україна готова пройти необхідний процес оцінювання, виконувати свої зобов’язання та стати активним і відповідальним членом спільноти NEA», - заявив Шмигаль.

Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

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