Україна створить трирівневу мережу травмацентрів за німецькою моделлю

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У співпраці з Німеччиною Україна впровадить трирівневу систему допомоги при тяжких травмах на основі моделі TraumaNetzwerk DGU, яка охопить локальні, регіональні та надрегіональні травмацентри, а також спеціалізовані медичні заклади.

«Ми прагнемо, щоб результатом українсько-німецької співпраці стала мережа українських травмацентрів, які пройдуть незалежну оцінку та отримають сертифікацію за стандартами і процедурами німецької моделі DGU», — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, уточнивши, що перший етап передбачає формування нормативної бази, підготовку команд і проведення пілотних аудитів у 2027 році.

Така модель передбачає, що в систему увійдуть локальні травмацентри (III рівень), які забезпечуватимуть базову допомогу, стабілізацію пацієнтів та лікування травм середньої тяжкості, регіональні травмацентри (II рівень), які забезпечуватимуть цілодобову допомогу пацієнтам із тяжкими травмами, включно з хірургічними втручаннями. Найвищій рівень допомоги надаватимуть надрегіональні травмацентри, які спеціалізуватимуться на лікуванні найтяжчих травм. Вони також координуватимуть роботу мережі, здійснюватимуть підготовку фахівців та наукову діяльність.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

В Україні планують відновити аеромедичну евакуацію пацієнтів повітряними суднами ДСНС. Уряд уже затвердив порядок організації таких перевезень, які дадуть змогу швидше доправляти пацієнтів між лікарнями та за кордон, зокрема до польського Жешува.

За результатами опитування МОЗ, ШІ застосовують 80,5% медичних працівників. У дослідженні взяли участь понад 7 тисяч медиків, 300 пацієнтів і 39 представників бізнесу та профільних організацій.

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