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Верховна Рада підтримала створення Космічних сил як окремого виду Збройних сил України. Йдеться не про військові кораблі на орбіті, а про супутникову розвідку, захищений зв'язок, раннє попередження про ракетні атаки та нові можливості для українських військових. Подібні структури вже працюють у США, Франції, Німеччині та інших державах.

9 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13255, який передбачає створення Космічних сил у складі ЗСУ. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати. Новий вид військ має забезпечити Україні можливості для протидії загрозам із космічного простору, розвитку систем раннього попередження про ракетні пуски та захищеного супутникового зв'язку.

Для України космос давно перестав бути виключно сферою науки. Супутникові знімки допомагають відстежувати російську військову техніку, аналізувати об'єкти на окупованих територіях та оцінювати наслідки ударів. Супутниковий зв'язок забезпечує комунікацію між підрозділами, а навігаційні системи використовуються в сучасних безпілотниках і високоточному озброєнні. Проте значна частина цієї інфраструктури належить іноземним державам і приватним компаніям.

UA.News розповідає, які завдання виконують Космічні сили США, Франції та інших країн, навіщо Україні власна військова космічна структура, як супутникова розвідка впливає на застосування ракет і дронів та чи означатиме створення нового виду військ запуск українських апаратів на орбіту.

Що передбачає створення Космічних сил України

Законопроєкт №13255 зареєстрували 2 травня 2025 року. Він передбачає внесення змін до Закону України «Про Збройні Сили України» та доповнення переліку видів ЗСУ Космічними силами. Ініціаторами документа стали народні депутати, серед яких Федір Веніславський, Роман Костенко та Олександр Федієнко. 9 листопада 2026 року Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні 252 голосами.

Як пояснили у Верховній Раді, мета законопроєкту — створити організаційні, правові та військово-технічні можливості для протидії загрозам із космічного простору. Йдеться про розвиток спеціалізованої військової структури, яка відповідатиме за космічний напрям оборони та забезпечуватиме потреби інших видів Збройних сил.

Одним із головних аргументів на користь такого рішення стала російська ракетна загроза. Зокрема, йдеться про балістичні ракети, частина траєкторії яких проходить за межами щільних шарів атмосфери. Для своєчасного виявлення подібних пусків необхідні спеціалізовані системи спостереження, зокрема космічного базування. Вони здатні фіксувати запуск ракети за тепловим випромінюванням її двигуна та передавати інформацію наземним центрам обробки даних.

Для України така система могла б стати додатковим джерелом інформації про російські ракетні атаки. Зараз виявлення та супроводження повітряних цілей значною мірою залежить від наземних радіолокаційних засобів та інформації партнерів. Власні космічні можливості раннього попередження могли б доповнити ці інструменти, хоча їхнє створення вимагатиме спеціалізованих супутників і значних інвестицій.

Іншим важливим напрямом має стати розвиток національної системи захищеного супутникового зв'язку. Вона дозволятиме військовим обмінюватися інформацією на великих відстанях навіть за умов пошкодження наземної телекомунікаційної інфраструктури. Особливо актуальним такий зв'язок є для підрозділів, які діють у районах із нестабільним мобільним покриттям або зазнають впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Ще одним потенційним завданням Космічних сил може стати координація використання супутникової розвідки. Українські військові вже отримують зображення земної поверхні від іноземних держав і комерційних операторів. Спеціалізована структура могла б формувати потреби армії в таких даних, координувати їх отримання та забезпечувати взаємодію між операторами супутникових систем і військовими підрозділами.

Окреме значення матиме розвиток власної космічної інфраструктури. Україна зберігає досвід створення ракетно-космічної техніки, супутників і систем управління. Проте для військового використання необхідні не лише самі апарати, а й наземні станції зв'язку, центри обробки інформації, захищені мережі передачі даних та підготовлені спеціалісти.

Водночас створення Космічних сил не означає, що всі ці технології з'являться одночасно. Новий вид військ зможе використовувати наявні супутникові сервіси, співпрацювати з міжнародними партнерами та поступово розвивати власні можливості. Такий підхід дозволив би розпочати роботу без необхідності негайного створення повноцінного українського супутникового угруповання.

Питання фінансування також залишається відкритим. Згідно з висновком парламентського комітету з питань бюджету, реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на створення, утримання та забезпечення діяльності Космічних сил. Конкретна сума наразі не визначена.

Як працюють Космічні сили США та інших держав

Найвідоміший приклад окремого військового космічного формування — United States Space Force, створені 20 грудня 2019 року. Як пояснюється на офіційному сайті Космічних сил США, рішення було пов'язане зі зростанням значення космічної інфраструктури для оборони та появою нових загроз супутниковим системам.

Попри назву, більшість завдань американських Космічних сил виконують на Землі. Військовослужбовці керують супутниками, аналізують інформацію, контролюють космічні об'єкти та забезпечують роботу наземної інфраструктури.

Основними напрямами діяльності є супутниковий зв'язок, навігація, попередження про ракетні удари, спостереження за орбітальними об'єктами та забезпечення космічних запусків.

Зокрема, спеціалізований підрозділ Mission Delta 4 відповідає за космічні та наземні засоби попередження про ракетні атаки. Інфрачервоні супутники можуть виявляти теплове випромінювання ракетного двигуна під час старту, після чого інформація передається відповідним військовим системам.

Американські Космічні сили також підтримують роботу GPS, забезпечують захищений супутниковий зв'язок і відстежують потенційно небезпечні маневри інших апаратів на орбіті.

Франція розвиває подібні можливості через Командування космосу у складі Повітряно-космічних сил. Як повідомляє французьке Міністерство збройних сил, країна використовує оптичні розвідувальні супутники CSO, систему радіоелектронної розвідки CERES та апарати захищеного військового зв'язку Syracuse.

Німеччина має власне Космічне командування та використовує систему радіолокаційних супутників SARah. Вона дозволяє отримувати зображення земної поверхні навіть у темряві та за хмарної погоди. Як пояснює Бундесвер, це забезпечує країні можливість самостійно отримувати важливу військову розвідувальну інформацію.

Велика Британія створила UK Space Command у 2021 році. У серпні 2024 року країна запустила військовий супутник Tyche, призначений для спостереження за земною поверхнею. У листопаді 2026 року британське оборонне відомство також повідомило про запуск апарата Titania.

Японія також посилює свій військовий космічний підрозділ. У березні 2026 року Міністерство оборони країни оголосило про його розширення приблизно з 310 до 670 військовослужбовців.

Досвід цих держав показує, що Космічні сили можуть мати різну організацію. Головне — забезпечувати армію супутниковими даними, зв'язком, навігацією та можливостями захисту власної орбітальної інфраструктури.

Як супутникова розвідка допомагає українським ракетам і дронам

Україна вже використовує космічну розвідку під час повномасштабної війни. Найвідоміший приклад — так званий «народний супутник» фінської компанії ICEYE, доступ до якого українська сторона отримала у 2022 році завдяки коштам, зібраним через благодійний фонд Сергія Притули.

У серпні 2022 року ICEYE офіційно оголосила про угоду, яка передбачала надання Україні можливостей одного радіолокаційного супутника та доступу до ширшого угруповання апаратів компанії. Такі супутники використовують технологію SAR — радіолокацію із синтезованою апертурою. На відміну від оптичних камер, вони здатні отримувати зображення незалежно від сонячного освітлення та за багатьох несприятливих погодних умов.

27 травня 2026 року Головне управління розвідки повідомило, що від вересня 2022 року українські розвідники отримали понад 5900 радіолокаційних космічних знімків завдяки цьому проєкту. За інформацією ГУР, супутникові матеріали використовують для спостереження за російськими військовими об'єктами, виявлення цілей, планування ударів та оцінювання їхніх результатів.

Наприклад, регулярні спостереження за військовими аеродромами допомагають відстежувати зміни в розміщенні літаків і техніки. Аналогічно можна аналізувати військові склади, бази, логістичні об'єкти та інфраструктуру.

Для ракет і далекобійних дронів супутникові знімки є одним із джерел інформації під час планування операцій. Вони також дозволяють оцінювати стан об'єктів після ударів та масштаби пошкоджень.

Водночас супутники не забезпечують безперервного спостереження за кожною точкою земної поверхні. Частота отримання нових зображень залежить від орбіти, кількості апаратів та характеристик обладнання.

Важливо також розрізняти супутникову розвідку й навігацію. Розвідувальні апарати отримують інформацію про об'єкти, тоді як GPS та аналогічні системи допомагають визначати координати. Ці технології доповнюють одна одну, але виконують різні завдання.

Чи зможуть Космічні сили раніше попереджати про російські ракети

Одним із напрямів розвитку українських Космічних сил може стати система раннього попередження про ракетні пуски. Її значення особливо велике через застосування Росією балістичних ракет, які залишають обмежений час на реагування.

Наземні радари здатні виявляти та супроводжувати повітряні цілі, але їхні можливості залежать від розташування станцій, характеристик обладнання та траєкторії польоту ракети. Космічні системи можуть доповнювати наземне спостереження. Зокрема, спеціалізовані супутники з інфрачервоними датчиками здатні фіксувати теплове випромінювання ракетного двигуна під час старту.

Подібний принцип використовується в американських системах попередження. Як пояснюють Космічні сили США, орбітальні та наземні засоби працюють разом для виявлення потенційних загроз.

Для України це могло б означати отримання додаткової інформації про російські ракетні пуски ще на початкових етапах польоту.

Однак побудова такої системи потребує спеціалізованих супутників, наземних центрів обробки даних та інтеграції з протиповітряною обороною. Крім того, навіть своєчасне виявлення запуску не гарантує перехоплення ракети — для цього необхідні відповідні засоби протиракетної оборони.

Чи означає створення Космічних сил запуск українських супутників

Створення Космічних сил не означає, що Україна обов'язково почне запускати власні військові супутники найближчим часом. Новий вид військ може використовувати можливості іноземних держав, комерційних операторів і вже наявної інфраструктури.

Водночас Україна має досвід створення космічної техніки. Зокрема, 13 січня 2022 року на орбіту вивели український супутник «Січ-2-30» за допомогою американської ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Однак між запуском окремого апарата та створенням повноцінної військової супутникової системи існує суттєва різниця. Для регулярного спостереження за великими територіями одного супутника зазвичай недостатньо. Апарати на низьких навколоземних орбітах постійно рухаються, тому конкретна ділянка Землі перебуває в зоні їхнього огляду лише протягом обмеженого часу.

Крім самих супутників, необхідні наземні станції зв'язку, центри обробки інформації, захищені канали передачі даних та фахівці, які забезпечуватимуть роботу обладнання. Альтернативою може бути закупівля супутникових послуг у міжнародних операторів. Досвід ICEYE показує, що Україна вже використовує таку модель.

У перспективі можлива комбінована система, за якої частина апаратів належатиме державі, а додаткові розвідувальні дані надходитимуть від партнерів. При цьому навіть власні українські супутники не обов'язково потрібно запускати українськими ракетами. Для їхнього виведення на орбіту можна використовувати послуги міжнародних космічних компаній.

Що створення Космічних сил може змінити для України

Створення Космічних сил може допомогти Україні зменшити залежність від іноземних космічних технологій та сформувати єдину систему управління військовими супутниковими можливостями.

Нині українська армія використовує супутниковий зв'язок, розвідувальні зображення та навігаційні сервіси, значна частина яких належить іноземним державам або приватним операторам.

Це дозволяє отримувати сучасні технології без багаторічної розробки власних апаратів, але водночас створює залежність від умов контрактів, технічної доступності послуг і рішень постачальників.

Окремими загрозами залишаються кібератаки, радіоелектронні перешкоди та спроби порушення роботи супутникового зв'язку. Майбутні Космічні сили могли б координувати отримання розвідувальних даних, розвиток захищеного зв'язку, створення власних супутників і взаємодію з міжнародними партнерами.

При цьому йдеться не обов'язково про розміщення зброї на орбіті. Договір про космос 1967 року забороняє розміщення на навколоземній орбіті ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення, але не встановлює загальної заборони на використання супутників для військового зв'язку, розвідки та навігації.

Найбільшими викликами для України стануть фінансування, підготовка фахівців і створення необхідної інфраструктури. Власне супутникове угруповання потребуватиме не лише витрат на розробку та запуск апаратів, а й постійного обслуговування наземних станцій, систем управління та обробки інформації.

Досвід США, Франції, Німеччини та інших держав показує, що військова присутність у космосі визначається не кількістю запущених супутників, а здатністю ефективно використовувати отриману інформацію для потреб армії.

Україна вже має практичний досвід застосування космічної розвідки під час війни. Тепер головне питання полягає в тому, чи зможе держава перетворити ці можливості на власну довгострокову військову систему.

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