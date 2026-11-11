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Україна розпочала створення власної супутникової мережі OBRIA, яка має забезпечити незалежний зв'язок для військових, державних установ і критичної інфраструктури. Перший випробувальний супутник уже перебуває на орбіті, а для повноцінної роботи системи розробники планують запустити щонайменше 100 космічних апаратів.

Над створенням OBRIA працюють українська компанія HIMERA та данська GomSpace. 1 жовтня 2026 року вони вивели на орбіту перший тестовий супутник OBRIA NANO за допомогою ракети SpaceX. А в листопаді представники HIMERA розкрили нові подробиці майбутньої системи, її вартості та технологічних можливостей.

Попри порівняння зі Starlink, український проєкт матиме інше призначення. Якщо американська система обслуговує мільйони користувачів у різних країнах, то OBRIA передусім орієнтуватиметься на стратегічні потреби України. Головна мета розробників — створити супутниковий зв'язок, роботу якого можна буде контролювати всередині країни, без залежності від рішень іноземних операторів.

UA.News розбирався, як працюватиме українська супутникова мережа, які технології використовуватимуть розробники, скільки коштуватиме її створення та чи зможе OBRIA стати повноцінною альтернативою Starlink.

Що таке OBRIA та хто створює українську супутникову мережу

OBRIA — проєкт національної системи супутникового зв'язку, яку планують розгорнути на низькій навколоземній орбіті. Вона має забезпечувати захищений зв'язок для військових, державних установ та об'єктів критичної інфраструктури незалежно від стану наземних телекомунікаційних мереж.

Одним із головних учасників проєкту стала українська компанія HIMERA, відома розробкою тактичних радіостанцій та інших засобів військового зв'язку. Її партнером виступає данська GomSpace, яка спеціалізується на малих супутниках, бортових системах та обладнанні для управління космічними апаратами.

За словами співзасновника HIMERA Міші Рудомінського, проєкт почав активно формуватися влітку 2026 року після переговорів із данськими партнерами. Уже восени компаніям вдалося здійснити перший запуск. Надалі до консорціуму можуть долучитися й інші приватні компанії.

Принципова відмінність OBRIA полягає в моделі управління. Розробники хочуть, щоб майбутня мережа належала українській компанії, працювала відповідно до українського законодавства та контролювалася українським оператором.

У інтерв'ю Defense Express віцепрезидент напрямку супутникових технологій HIMERA Дмитро Хмара пояснив, що компанія не намагається створити масовий споживчий аналог Starlink. Її першочергове завдання — забезпечити стратегічний зв'язок між командними центрами Міністерства оборони, державними установами та критично важливими об'єктами.

Водночас власна мережа не означатиме повної технологічної незалежності. Україна поки потребуватиме іноземних виробників комплектувальних і послуг із запуску супутників. Тому головна мета OBRIA — усунути залежність від зовнішнього контролю над самим зв'язком.

Перший супутник OBRIA NANO: що вже запустили на орбіту

Першим практичним результатом проєкту став OBRIA NANO — невеликий експериментальний супутник зв'язку, створений за участю данської GomSpace. Апарат запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter- де 18. Це формат спільного космічного запуску, коли одна ракета доставляє на орбіту одразу кілька супутників різних замовників. Такий підхід дозволяє суттєво скоротити витрати.

OBRIA NANO належить до класу CubeSat і має конфігурацію 8U. Його маса становить приблизно 10 кілограмів. Для порівняння, майбутні серійні супутники OBRIA планують створювати значно більшими — масою близько 250 кілограмів кожен.

Головне призначення першого апарата — не забезпечувати постійний інтернет, а перевірити технології, які згодом можуть використовуватися у повноцінному супутниковому угрупованні. Під час випробувань розробники оцінюють роботу бортових систем, передавання даних, керування супутником та взаємодію з наземною інфраструктурою.

За словами Рудомінського, телеметрію з апарата вдалося отримати вже на другий день після виходу на орбіту. Однак повна програма випробувань розрахована приблизно на рік.

Наразі супутник проходить над Україною приблизно раз на добу. Час стабільного зв'язку з ним може становити близько шести хвилин за один проліт. Тому один OBRIA NANO не здатний забезпечити безперервне покриття навіть обмеженої території.

На початковому етапі управління супутником здійснює GomSpace. Надалі ці функції планують передати українським фахівцям. Паралельно розробники готуватимуть технічні рішення для наступного покоління космічних апаратів.

Як працюватиме OBRIA та які технології використовуватимуть розробники

Майбутня OBRIA використовуватиме принцип супутникового угруповання на низькій навколоземній орбіті. Замість одного великого апарата зв'язок забезпечуватиме мережа супутників, які постійно рухатимуться навколо Землі.

Для OBRIA розробники розглядають орбіту висотою приблизно 500 кілометрів. Це значно ближче, ніж геостаціонарні супутники, які розташовані приблизно за 35 786 кілометрів від поверхні планети. Завдяки меншій відстані можна скоротити затримку передавання сигналу.

Однак низькоорбітальний супутник постійно змінює своє положення відносно користувача. Тому, коли один апарат виходить із зони видимості наземного термінала, зв'язок має переходити до наступного.

Саме тому для безперервного покриття України розробники попередньо визначили потребу щонайменше у 100 супутниках. Водночас їхня кількість не гарантує однакової якості зв'язку в усіх регіонах. Важливими залишатимуться орбітальна конфігурація, потужність передавачів і кількість одночасних користувачів.

Співзасновник HIMERA Міша Рудомінський розповів, що систему проєктують із можливістю передавання потокового відео та використання терміналів на рухомому транспорті.

Для військових це може мати особливе значення. Наприклад, супутниковий зв'язок дозволятиме передавати відео та іншу інформацію з мобільних командних пунктів або підтримувати комунікацію між підрозділами навіть за відсутності наземного інтернету.

Робота терміналів під час руху вимагатиме спеціальних антен, здатних підтримувати з'єднання із супутниками за постійної зміни їхнього положення. У сучасних супутникових системах для цього використовують, зокрема, технології електронного керування променем.

Однак конкретну архітектуру терміналів OBRIA розробники поки не оприлюднили. Так само немає підтверджених характеристик швидкості інтернету, затримки сигналу та пропускної здатності майбутніх серійних супутників.

Важливу роль у технологічній частині проєкту відіграватиме GomSpace. Данська компанія розробляє супутникові платформи, бортові комп'ютери, радіосистеми, антени та системи живлення.

У своєму офіційному повідомленні компанія підтвердила плани щодо локалізації виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Водночас на початковому етапі перші серійні апарати можуть збирати в Європі. Це дозволить швидше перейти до розгортання мережі, поки українські підприємства готуватимуть власні виробничі потужності.

Чим українська OBRIA відрізнятиметься від Starlink

OBRIA часто називають українським аналогом Starlink через схожий принцип роботи. Обидві системи використовують або планують використовувати супутники на низькій навколоземній орбіті для передавання даних.

Однак масштаби та призначення цих мереж суттєво відрізнятимуться. Американська Starlink створювалася як глобальна система широкосмугового інтернету. Її обладнання використовують приватні домогосподарства, підприємства, транспортні компанії, державні структури та військові.

За інформацією Starlink, низькоорбітальна архітектура мережі дозволяє забезпечувати затримку зв'язку на рівні приблизно 25 мілісекунд у типових умовах. Система вже має багатотисячне угруповання супутників і працює в багатьох країнах світу.

OBRIA матиме значно вужчу спеціалізацію. Розробники не ставлять за мету найближчим часом обслуговувати мільйони абонентів або забезпечувати глобальне покриття. Їхній пріоритет — створення надійного каналу зв'язку для стратегічно важливих користувачів в Україні.

Ще однією відмінністю стане масштаб супутникового угруповання. Якщо Starlink використовує тисячі апаратів, то для початкового розгортання OBRIA планують щонайменше 100. Такої кількості може бути достатньо для базового покриття України, але не для забезпечення аналогічної глобальної пропускної здатності.

Водночас найважливіша відмінність полягає в контролі над мережею. Starlink належить американській SpaceX, яка управляє супутниками, обладнанням та умовами надання послуг. Українська OBRIA має працювати під управлінням національного оператора.

Це дозволить самостійно визначати пріоритети підключення, розподіляти ресурси між державними структурами та розвивати мережу відповідно до потреб України.

Проте за технічними можливостями OBRIA поки неможливо безпосередньо порівнювати зі Starlink. Американська система вже багато років працює в комерційній експлуатації, тоді як український проєкт лише проходить початкові випробування.

Тому OBRIA доцільніше розглядати не як повну заміну Starlink, а як майбутню спеціалізовану систему зв'язку, яка доповнюватиме наявні рішення.

Скільки коштуватиме створення OBRIA та коли запрацює мережа

Створення повноцінної супутникової мережі потребуватиме значно більших інвестицій, ніж запуск одного експериментального апарата. Основні витрати будуть пов'язані з виробництвом супутників, їхнім виведенням на орбіту, наземною інфраструктурою та обладнанням для користувачів.

За словами Дмитра Хмари, початковий бюджет мережі оцінюється в сотні мільйонів євро. Співзасновник HIMERA Міша Рудомінський також допускає, що подальший розвиток проєкту може потребувати значно більших інвестицій — потенційно до мільярдів євро залежно від масштабу системи.

Перший етап проєкту профінансували самі учасники консорціуму. За словами представників HIMERA, державні кошти для запуску OBRIA NANO не залучалися. Надалі компанії розраховують на приватних інвесторів і програми фінансової співпраці України з Європейським Союзом.

Однак гроші — не єдина проблема. Одним із головних викликів залишається доступ до космічних запусків і комплектувальних. За словами Рудомінського, очікування місця на запуск SpaceX для замовників без спеціальних домовленостей може становити щонайменше 22 місяці. Виготовлення або постачання окремих супутникових компонентів також іноді потребує від шести до дванадцяти місяців.

Окремою проблемою є виробництво користувацьких терміналів. Для їхнього виготовлення потрібні спеціалізовані технології та виробничі потужності, доступ до яких обмежений. Саме тому HIMERA планує поступово налагодити виробництво такого обладнання в Україні.

Щодо строків реалізації, представники компанії озвучують різні сценарії. Міша Рудомінський допускає, що за максимально сприятливих умов розгортання системи може зайняти один-два роки. Дмитро Хмара називає більш обережну оптимістичну оцінку — щонайменше два-три роки. При цьому світова практика створення подібних супутникових мереж часто передбачає п'ять-сім років роботи.

Тому говорити про конкретну дату запуску повноцінної OBRIA наразі передчасно. Навіть виведення перших серійних супутників на орбіту ще не означатиме появи безперервного покриття всієї України.

Чи зможе OBRIA забезпечити Україні незалежність від Starlink

Під час повномасштабної війни Starlink став одним із ключових інструментів забезпечення зв'язку в Україні. Його використовують військові підрозділи, державні установи, екстрені служби та цивільні користувачі.

Однак залежність від одного іноземного постачальника створює стратегічні ризики. Доступність послуг і правила використання мережі значною мірою залежать від рішень компанії-оператора.

OBRIA має запропонувати іншу модель, за якої управління супутниковим зв'язком здійснюватиметься в Україні. Це дозволить державі мати додатковий канал комунікації для військових, органів влади та критичної інфраструктури.

Особливо важливим такий зв'язок може бути під час пошкодження наземних мереж унаслідок бойових дій або атак на енергетичну інфраструктуру. Наявність альтернативного каналу допомагатиме уникати повної втрати комунікації.

Водночас власні супутники не гарантують абсолютної незалежності. Для роботи мережі залишатимуться необхідними наземні станції, захищені канали передавання даних, спеціалізоване обладнання та доступ до космічних запусків. Крім того, супутниковий зв'язок може зазнавати впливу радіоелектронних перешкод і кібератак.

Наразі OBRIA перебуває лише на початковому етапі. Один експериментальний супутник уже працює на орбіті, але основні технологічні, фінансові та виробничі завдання ще попереду.

Навіть після розгортання початкового угруповання зі 100 супутників українська система навряд чи зможе повністю замінити Starlink. Натомість вона потенційно забезпечить країну власною спеціалізованою мережею, яка доповнюватиме наявні системи та зменшуватиме залежність від іноземних операторів.

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