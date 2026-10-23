Україна створює власну систему супутникового зв’язку як альтернативу Starlink

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Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з фінськими компаніями ICEYE та Nokia у сфері космічних технологій. Сторони підписали лист про наміри щодо можливого створення захищеної системи супутникового зв’язку, яка перебуватиме під контролем української держави.

Документ підписали 22 жовтня під час візиту прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо до України. Наразі сторони домовилися вивчити можливості подальшої співпраці у створенні власної супутникової системи зв'язку для українських потреб.

Водночас конкретні терміни реалізації проєкту та обсяги його фінансування поки не називають. Підписаний документ є першим кроком до можливої співпраці, а не остаточною угодою про розгортання супутникової мережі.

На початку жовтня компанії Iceye та Nokia оголосили про спільну розробку захищеного широкосмугового супутникового зв'язку. Передбачається, що система працюватиме на низькій навколоземній орбіті, як і мережа Starlink американської компанії SpaceX.

Головною відмінністю майбутньої системи має стати принцип управління її інфраструктурою. Держава-замовник зможе самостійно володіти та керувати всіма складовими мережі, включно із супутниками, наземним обладнанням і терміналами зв'язку.

Для України така система може забезпечити власний захищений канал супутникових комунікацій, який контролюватиметься безпосередньо державою.

Застосування нової технології розглядають не лише для військових потреб. Супутниковий зв'язок також може використовуватися для охорони державних кордонів, забезпечення роботи екстрених служб і ліквідації наслідків катастроф.

Генеральний директор і співзасновник Iceye Рафал Модженський наголосив на важливості створення системи, яка забезпечить Україні контроль над власними супутниковими комунікаціями. «Україні потрібні захищені, суверенні і високопродуктивні системи супутникового зв'язку, які вона контролює», – заявив Модженський.

Своєю чергою, голова Nokia Defense Мікко Хаутала звернув увагу на роль супутникового зв'язку в умовах пошкодження наземної інфраструктури. За його словами, супутникові мережі дозволяють забезпечувати захищені комунікації навіть тоді, коли наземна інфраструктура зазнає пошкоджень. Майбутня система має надати Україні можливість самостійно контролювати зв'язок, від якого вона залежить.

Джерело: Iceye

Раніше WSJ повідомив, що Трамп дзвонив до Маска з вимогою скасувати обмеження Starlink для України.

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink.

Сам Маск стверджував, що він також ні при чому - мовляв, Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем, рішення щодо обмежень у використанні системи ухвалюють американські військові та президент США.

Однак за даними The Wall Street Journal, вони обидва причетні до сповільнення Starshield: відомий путінолюб Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, а президент США погодився.

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