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Україна та Данія домовилися про стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту для оборони.

Данія стане однією з перших країн-партнерів, які отримають доступ до української платформи Avengers Labs для навчання моделей ШІ.

Міністри оборони Євгеній Хмара та Єппе Бруус підписали лист про наміри щодо співпраці. Вона передбачає обмін досвідом, використання штучного інтелекту та спільну розробку оборонних рішень на основі даних із поля бою за участю підприємств обох країн.

Окрему угоду про доступ до Avengers Labs уклали Міноборони України та Данський центр штучного інтелекту у сфері оборони.

Також сторони обговорили прискорення постачання засобів ППО та додаткову підтримку української протиповітряної оборони й безпілотних систем.

Джерело: Міноборони України.

Данія підготувала новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 645 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів, боєприпасів для винищувачів F-16 та підтримку ініціативи PURL.

Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують отримані боєприпаси.

Данія надає кредитну гарантію на 750 млн данських крон (112,6 млн доларів) дочірній компанії українського виробника ракет і безпілотників Fire Point. Фінансування має допомогти підприємству працювати в Данії, оскільки через війну в Україні компанія не може отримати кредит на звичайних комерційних умовах.

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