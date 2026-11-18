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Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, процес має відбуватися за прозорими критеріями. Першочерговий пріоритет під час формування списків надаватимуть тяжкохворим, жінкам, а також військовим і цивільним, які найдовше перебувають у російській неволі.

Окремим напрямком роботи залишається звільнення незаконно утримуваних цивільних українців. Це питання омбудсмен порушував під час зустрічі з першою леді США Меланією Трамп, яка погодилася долучитися до переговорного процесу. Наразі тривають щоденні консультації з її представником Марком Бекменом.

Крім того, українська сторона передає США верифіковані списки депортованих та примусово переміщених росією українських дітей для сприяння їхньому поверненню. На сьогодні офіційно підтверджено дані щодо 20 651 дитини.

Джерело: Дмитро Лубінець.

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Українська позиція на мирних переговорах залишається незмінною: припинення вогню, створення дієвої системи безпекових гарантій та повернення полонених.

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