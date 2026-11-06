Україна та Румунія домовилися скликати комісію щодо прав нацменшин

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Міністри закордонних справ України та Румунії Андрій Сибіга й Дан Нікулаеску домовилися якнайшвидше скликати міждержавну комісію з питань забезпечення прав національних меншин в Україні.

Це питання дипломати обговорили в контексті переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Переговори відбулися 5 листопада в Бухаресті. За словами українського міністра, сторони обговорили забезпечення прав представників румунської національної меншини відповідно до європейських стандартів.

"Ми говорили про забезпечення прав осіб, що належать до наших національних меншин, відповідно до високих європейських стандартів. Ми домовилися скликати відповідну міждержавну комісію якомога швидше", - написав Сибіга.

Він також наголосив на важливості відкриття для України двох решти переговорних кластерів ЄС до кінця року та подякував Румунії за підтримку євроінтеграційного курсу України.

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Окрім питань національних меншин та європейської інтеграції, глави МЗС обговорили посилення тиску на Росію, зміцнення оборони й стійкості України, а також розблокування свободи судноплавства в Чорному морі.

Окрему увагу приділили спільним проєктам у сфері енергетичної безпеки, розвитку прикордонного сполучення та нарощуванню транспортних і транзитних потужностей.

"Ми маємо спільний інтерес у практичних проєктах для зміцнення енергетичної безпеки, покращення прикордонної сполучуваності та нарощування транспортних і транзитних потужностей", - зазначив український міністр.

Про це повідомив Сибіга в соцмережі X.

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